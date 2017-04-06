Защитник «Атланты» Табо Сефолоша и пятеро представителей полиции Нью-Йорка достигли договоренности по урегулированию иска баскетболиста на 50 миллионов долларов, сообщает ESPN.com.

Сефолоша был признан невиновным по всем трем пунктам обвинений, предъявленных ему полицией Нью-Йорка после инцидента, который произошел около ночного клуба 8 апреля 2015 года. Напомним, что в результате стычки с полицейскими баскетболист получил перелом ноги и был вынужден пропустить плей-офф. Сефолоша подал иск за нанесение ему «хронических травм».

Стороны договорились о том, что Сефолоша получит 4 миллиона и отзовет иск.