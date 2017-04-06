«Голден Стэйт», обыграв в среду «Финикс» со счетом 120:111, обеспечил себе преимущество домашней площадки на протяжении всего розыгрыша плей-офф-2017.

«Уорриорз» одержали 65-ю победу в нынешнем сезоне, став 20-й командой в истории лиги, которой удалось достичь данной отметки. 14 из этих команд в последствии становились чемпионами, пишет The Score