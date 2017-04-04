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    Главный тренер сборной России Базаревич близок к назначению в «Химки»

    Теги Химки Сергей Базаревич сборная России Душко Иванович Единая лига ВТБ Трабзон

    Главный тренер сборной России и «Трабзонспора» Сергей Базаревич с большой вероятностью возглавит «Химки», утверждают «Известия». 

    Базаревич не планирует продлевать истекающий контракт с турецким клубом. Этим собираются воспользоваться руководители подмосковного клуба, которые ищут замену черногорскому тренеру Душко Ивановичу. 

    «Сделку не будут афишировать до окончания сезона, дав Ивановичу спокойно доработать последние 2-3 месяца», – рассказал источник издания.  

    Интересы Базаревича и Ивановича представляет агент Обрад Фимич, который отказался прокомментировать будущее рулевого сборной России.

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