Главный тренер сборной России Базаревич близок к назначению в «Химки»

Главный тренер сборной России и «Трабзонспора» Сергей Базаревич с большой вероятностью возглавит «Химки», утверждают «Известия».

Базаревич не планирует продлевать истекающий контракт с турецким клубом. Этим собираются воспользоваться руководители подмосковного клуба, которые ищут замену черногорскому тренеру Душко Ивановичу.

«Сделку не будут афишировать до окончания сезона, дав Ивановичу спокойно доработать последние 2-3 месяца», – рассказал источник издания.

Интересы Базаревича и Ивановича представляет агент Обрад Фимич, который отказался прокомментировать будущее рулевого сборной России.