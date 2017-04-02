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    НБА. Деррик Роуз выбыл до конца сезона из-за разрыва мениска

    Теги травмы Нью-Йорк НБА Деррик Роуз

    Разыгрывающий «Нью-Йорка» Деррик Роуз получил разрыв мениска в левом колене и пропустит оставшуюся часть сезона. В ближайшее время игроку будет сделана операция, восстановление после которой займет от 6 до 8 недель, сообщает The Vertical.

    Роуз набрал 27 очков за 33 минуты, проведенные в матче с «Детройтом» в понедельник, однако в среду защитник пропустил игру «Никс» с «Майами» и прошел МРТ-обследование, которое выявило разрыв.

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