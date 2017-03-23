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    Джефф Хорнасек: «Никс» со следующего сезона будут играть только треугольное нападение»

    Теги Нью-Йорк НБА Джефф Хорнасек

    Главный тренер «Никс» Джефф Хорнасек заявил о том, что команда со следующего сезона полностью перейдет на треугольное нападение.

    По мнению Хорнасека, «Нью-Йорк» добьется успеха лишь в том случае, если лидеры Кармело Энтони, Кристапс Порзингис и Деррик Роуз полностью примут и проникнутся данной системой.

    «Могут ли Роуз, Энтони и Порзингис вывести команду в плей-офф? Если мы будем относиться к системе так, как делали это в текущем сезоне – нет. Но если мы изменим подход и будем делать все правильно с самого начала нового сезона, когда у нас будет только треугольное нападение, то это возможно. Никогда не знаешь наверняка, как сложатся подобные вещи. Возможно, нам поможет то, что это будет второй сезон», – цитирует Хорнасека ESPN.com.

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