Главный тренер «Никс» Джефф Хорнасек заявил о том, что команда со следующего сезона полностью перейдет на треугольное нападение.

По мнению Хорнасека, «Нью-Йорк» добьется успеха лишь в том случае, если лидеры Кармело Энтони, Кристапс Порзингис и Деррик Роуз полностью примут и проникнутся данной системой.

«Могут ли Роуз, Энтони и Порзингис вывести команду в плей-офф? Если мы будем относиться к системе так, как делали это в текущем сезоне – нет. Но если мы изменим подход и будем делать все правильно с самого начала нового сезона, когда у нас будет только треугольное нападение, то это возможно. Никогда не знаешь наверняка, как сложатся подобные вещи. Возможно, нам поможет то, что это будет второй сезон», – цитирует Хорнасека ESPN.com.