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    НБА. Расселлу Уэстбруку нужно сделать 95 подборов и 106 передач, чтобы завершить регулярный чемпионат с трипл-даблом в среднем за матч

    Теги НБА Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити

    Как сообщает журналист ESPN.com Марк Стайн, разыгрывающему «Оклахома-Сити» Расселлу Уэстбруку нужно сделать 95 подборов и 106 передач, чтобы завершить регулярный чемпионат с трипл-даблом в среднем за матч.

    «Тандер» осталось провести 13 матчей. Если Уэстбрук сыграет во всех встречах, ему нужно делать по 7,3 подбора и 8,1 передачи в среднем за матч.

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