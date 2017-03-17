Защитник «Клипперс» Джей Джей Редик критично оценил игру команды после третьего подряд поражения в матче с «Денвером» (114:129) в четверг.

«Я уже не знаю, чего ждать от этой команды. «Клипперс» после Звездного уикенда демонстрируют дерьмовую игру.

Что будет дальше? Предположу, что мы будем отвратительно играть в защите. Ожидания именно такие. Мы очень стабильны в своем нынешнем виде, так что я не могу предположить что-то другое», – заявил Редик.