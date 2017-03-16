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    НБА. Дуэйн Уэйд не сыграет до конца регулярного чемпионата из-за перелома локтя

    Теги травмы Чикаго Дуэйн Уэйд НБА

    Защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд не сыграет до конца регулярного чемпионата из-за растяжения связок и небольшого перелома кости правого локтя, сообщает инсайдер Chicago Tribune Кей Си Джонсон.

    Уэйд не исключает возвращения в строй в плей-офф, если команда пробьется в решающую стадию чемпионата и он получит разрешение врачей.

    Уэйд получил травму в матче с «Мемфисом» (91:98) в среду во время жесткого падения на паркет во второй половине встречи.

    В 57 матчах «регулярки» 35-летний Уэйд набирает 18,6 очка, 4,5 подбора, 3,9 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру.

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