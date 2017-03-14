Победив в понедельник «Атланту» (107:99), «Сан-Антонио» вышел на первое место в лиге, сместив с него «Голден Стэйт», информирует официальный сайт НБА. Обе команды на данный момент имеют 52 победы и 14 поражений, однако «Сперс» стоят выше благодаря двум победам в личных встречах.

Лучшим в игре с «Хоукс» стал форвард Кавай Ленард, который, вернувшись после сотрясения мозга, набрал 31 очко, 5 подборов и 4 передачи.