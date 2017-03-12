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    НБА. Расселл Уэстбрук оформил 32-й трипл-дабл в сезоне

    Теги Уилт Чемберлен НБА Юта Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Оскар Робертсон

    Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук обошел легендарного центрового Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов за один сезон, показав второй результат в истории лиги.

    Уэстбрук сделал 10-й подбор в третьей четверти матча с «Ютой» (+17 очков и 14 передач), оформив 32-й трипл-дабл в текущем розыгрыше. В сезоне-1967/68 Чемберлен сделал 31 трипл-дабл.

    На первом месте Оскар Робертсон – 41 трипл-дабл в сезоне-1961/62, когда разыгрывающий в среднем набирал 30,8 очка, 12,5 подбора и 11,4 передачи.

     

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