Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри в воскресенье обошел экс-игрока «Детройта» Чонси Биллапса по реализованным 3-очковым за карьеру.

Пять дальних попаданий (5/13) в игре с «Никс» (112:105) позволили Карри довести карьерный показатель до отметки 1 833 и подняться на общее 10-е место (556 матчей). На счету Биллапса 1 830 точных 3-очковых (1 043 матча).

На 9-м месте форвард «Юты» Джо Джонсон (1 903 3-очковых).