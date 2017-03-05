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    НБА. Установлен рекорд лиги по количеству трипл-даблов в одном сезоне

    Теги ЛеБрон Джеймс Рикки Рубио НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Харден

    Разыгрывающий «Миннесоты» Рикки Рубио, набрав 11 очков, сделав 13 подборов и отдав 10 передач в матче с «Сан-Антонио», оформил трипл-дабл, который суммарно стал 79-м в текущем сезоне НБА. Таким образом, был установлен новый рекорд лиги по количеству трипл-даблов в одном сезоне, сообщает The Score.

    Предыдущий лучший результат лиги (78) был достигнут в сезоне-1988/89.

    Наибольшее количество трипл-даблов в текущем чемпионате совершил разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук (30). Также свой вклад внесли защитник «Хьюстона» Джеймс Харден (15) и форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс (7).

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