«Кливленд» проиграл «Чикаго» (99:117), потерпев очередное поражение в матче, в котором не принимал участие лидер команды Леброн Джеймс.

Джеймс не смог сыграть с «Буллс» из-за простуды. В этом сезоне он пропустил 4 встречи, и во всех «Кливленд» проиграл.

В игре с «Чикаго» не принимали участие также форвард Кевин Лав и защитник Джей Ар Смит.

За последние три сезона Джеймс пропустил в общей сложности 19 матчей (13 – в сезоне-2014/15, 6 – в сезоне-2015/16, и 4 – в сезоне-2016/17). Из них «Кэвз» смогли выиграть лишь в четырех.