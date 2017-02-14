По информации Novosti.rs, «Денвер» заинтересован в подписании разыгрывающего ЦСКА Милоша Теодосича, который предстоящим летом станет свободным агентом.

Отмечается, что в «Наггетс» выступает Никола Йокич, с которым Теодосич в прошлом году завоевал серебро Олимпийских игр в составе сборной Сербии. Клуб из Колорадо готов предложить 29-летнему плеймейкеру контракт.

Также сообщается об интересе к Теодосичу со стороны «Сан-Антонио» и «Юты».