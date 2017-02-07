Финансовый советник Брайан Оуранд, клиентами которого были бывшие игроки НБА Глен Райс и Дикембе Мутомбо, а также знаменитый боксер Майк Тайсон, признан виновным в краже почти 1 миллиона долларов у своих клиентов, пишет The Washington Post.

55-летний Оуранд проведет за решеткой от 33 до 41 месяца и обязан будет выплатить компенсацию своим бывшим клиентам. В суде он признался, что использовал фиктивные чеки, поддельные кредитные карты и незаконные денежные переводы, обворовывая своих клиентов с 2006-го по 2011-й год.