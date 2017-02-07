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    ЛеБрон Джеймс: «Информация о моем требовании выменять Энтони – полнейшая ерунда»

    Теги возможные переходы Кливленд ЛеБрон Джеймс Кармело Энтони Нью-Йорк НБА Кевин Лав

    Лидер «Кэвз» ЛеБрон Джеймс опроверг появившуюся по ходу игры с «Уизардс» информацию Фрэнка Изолы о том, что он требует у руководства клуба выменять из «Никс» Кармело Энтони, даже если ради этого придется пожертвовать Кевином Лавом.

    Лав в победном матче с «Вашингтоном» набрал 39 очков, 12 подборов и 3 перехвата.

    «Да, я видел это и слышал об этом. Это полнейшая ерунда. А парень, который написал это, ничего не стоит и соответствует написанному. Написать такое, особенно по ходу этого матча. Все это просто посторонний шум, для нас это просто посторонний шум», – заявил Джеймс после игры в Вашингтоне.

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