Лидер «Кэвз» ЛеБрон Джеймс опроверг появившуюся по ходу игры с «Уизардс» информацию Фрэнка Изолы о том, что он требует у руководства клуба выменять из «Никс» Кармело Энтони, даже если ради этого придется пожертвовать Кевином Лавом.

Лав в победном матче с «Вашингтоном» набрал 39 очков, 12 подборов и 3 перехвата.

«Да, я видел это и слышал об этом. Это полнейшая ерунда. А парень, который написал это, ничего не стоит и соответствует написанному. Написать такое, особенно по ходу этого матча. Все это просто посторонний шум, для нас это просто посторонний шум», – заявил Джеймс после игры в Вашингтоне.