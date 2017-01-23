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    Единая лига ВТБ. Ургант, Ярмольник, Куценко и другие звезды шоу-бизнеса снялись в промо-ролике Матча Звезд

    Теги видео Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

    Официальный сайт Единой лиги ВТБ опубликовал промо-ролик к Матчу Всех Звезд, который состоится 11 февраля в Сочи.

    Лига ВТБ приглашает болельщиков в ДС «Большой» к 18:30 – вечер откроется концертом L’One, за которым последует торжественная церемония открытия Матча Всех Звезд. Стартовый свисток прозвучит в 19:30, трансляция на Матч ТВ в формате отложенного прямого эфира начнется в 20:00.

    Между первой и второй четвертями игры пройдет конкурс снайперов, а в большом перерыве состоится конкурс по броскам сверху. Состав участников обоих конкурсов Лига ВТБ объявит позднее.

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