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    Бэрон Дэвис о непопадании Расселла Уэстбрука в старт Матча звезд: «Эта ерунда с русскими хакерами вышла из-под контроля»

    Теги Голден Стэйт Бэрон Дэвис Хьюстон НБА Матч всех звезд Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Стефен Карри Джеймс Харден

    Бывший игрок НБА Бэрон Дэвис прокомментировал новость о том, что разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук не набрал достаточное количество голосов болельщиков для попадания в стартовый состав Матча всех звезд.

    «Только что узнал, что Расселл Уэстбрук не попал в стартовый состав Матча всех звезд... Эта ерунда с русскими хакерами вышла из-под контроля. Надо менять систему голосования», – написал Дэвис в своем твиттере.

    Уэстбрук, на счету которого в текущем сезоне уже 21 трипл-дабл, в среднем за матч набирает 30,6 очка, а также делает 10,6 подбора и 10,4 передачи. Тем не менее, звезда «Тандер» не был выбран в стартовую пятерку сборной Западной конференции.

    Уэстбрук, которого журналисты и игроки поставили на первое место, а болельщики – на третье, в итоге получил одинаковый суммарный балл с Джеймсом Харденом («Хьюстон») и Стефеном Карри («Голден Стэйт»). Решающим показателем в таких случаях становится количество голосов болельщиков, по которым Уэстбрук (1 575 865) уступил и Хардену (1 771 375), и Карри (1 848 121).

    Напомним, что в прошлом году российских хакеров часто обвиняли во взломах компьютерных систем в США. 

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