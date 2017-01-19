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    НБА. Расселл Уэстбрук пообещал отомстить Зазе Пачулии за грубый фол

    Теги Голден Стэйт НБА Заза Пачулия Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити

    Центровой «Голден Стэйт» Заза Пачулия жестко встретил разыгрывающего «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука на исходе второй четверти матча между командами. Сразу после этого грузин подошел к лидеру «Тандер» и бросил на него недружелюбный взгляд.

    Уэстбрук, комментируя эпизод, заявил, что Пачулия пожалеет о содеянном.

    «Не знаю, что случилось. Но я не оставлю нечто подобное без внимания, я достану его задницу.

    После фола он встал надо мной? Не видел этого непосредственно в игре, только сейчас. Я не играю в эту игру... Он ответит. Не знаю, когда, не знаю, как это произойдет. Я не играю в эту игру», – сказал Уэстбрук после матча.

     

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