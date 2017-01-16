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    Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. УНИКС против ЦСКА

    Теги результаты ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ

    В понедельник, 16 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Казани состоится встреча лидеров розыгрыша УНИКСа и ЦСКА.

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат

    УНИКС – ЦСКА Москва 91:105 (26:30, 24:28, 18:20, 23:27)
    Дата проведения
    16 января, 18.00, «Баскет-холл»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА – 11-1, Локомотив-Кубань – 10-2, УНИКС – 10-2, Зенит – 9-3, Химки – 9-3, ВЭФ – 6-5, Астана – 6-6, Енисей – 5-8, Автодор – 4-8, Нижний Новгород – 3-8, Цмоки-Минск – 3-9, Калев – 2-10, Парма – 0-13.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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