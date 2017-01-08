Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Локомотив-Кубань» – УНИКС, «Зенит» примет «Химки» и другие матчи
В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке сыграет с казанским УНИКСом. «Зенит» в Санкт-Петербурге примет подмосковные «Химки».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 января, 13.00, «СК Велотрек»
- Астана
- Одом (15), Миллер (10), Кацивелис (9), Жигулин (4), Каселакис (2) – старт; Лоури (18), Крубалли (14 + 8 подборов), Мурзагалиев (12), Пономарев (9).
- Дата проведения
- 8 января, 16.30, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 8 января, 17.00, «Olympic Sports Centre»
- Дата проведения
- 8 января, 17.30, «Минск-Арена»
- Дата проведения
- 8 января, 19.00, «СК Юбилейный»
Положение команд: ЦСКА – 10-1, УНИКС – 10-1, Химки – 8-2, Локомотив-Кубань – 8-2, Зенит – 7-3, Астана – 6-5, Енисей – 5-6, ВЭФ – 5-5, Цмоки-Минск – 3-7, Автодор – 3-8, Нижний Новгород – 2-8, Калев – 2-9, Парма – 0-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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