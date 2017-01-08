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    Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Локомотив-Кубань» – УНИКС, «Зенит» примет «Химки» и другие матчи

    Теги результаты ЦСКА УНИКС Химки Локомотив-Кубань Зенит Енисей Цмоки-Минск ВЭФ Нижний Новгород Единая лига ВТБ Астана

    В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке сыграет с казанским УНИКСом. «Зенит» в Санкт-Петербурге примет подмосковные «Химки».

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат

    Астана – Нижний Новгород 93:84 (31:28, 17:15, 25:20, 20:21)
    Дата проведения
    8 января, 13.00, «СК Велотрек»
    Онлайн матча
    Астана
    Одом (15), Миллер (10), Кацивелис (9), Жигулин (4), Каселакис (2) – старт; Лоури (18), Крубалли (14 + 8 подборов), Мурзагалиев (12), Пономарев (9).
    Нижний Новгород
    Стребков (20 + 7 подборов + 8 передач), Бойнтон (15), Зубчич (11), Кейн (10), Вене (10) – старт; Григорьев (12), Губанов (5), Попов (1), Марихин (0).

     

    Локомотив-Кубань – УНИКС 53:54 (3 четверть)
    Дата проведения
    8 января, 16.30, «Баскет-холл»
    Онлайн матча

     

    ВЭФ – Енисей 41:41 (2 четверть)
    Дата проведения
    8 января, 17.00, «Olympic Sports Centre»
    Онлайн матча

     

    Цмоки-Минск – ЦСКА Москва 4:19 (1 четверть)
    Дата проведения
    8 января, 17.30, «Минск-Арена»
    Онлайн матча

     

    Зенит – БК Химки
    Дата проведения
    8 января, 19.00, «СК Юбилейный»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА – 10-1, УНИКС – 10-1, Химки – 8-2, Локомотив-Кубань – 8-2, Зенит – 7-3, Астана – 6-5, Енисей – 5-6, ВЭФ – 5-5, Цмоки-Минск – 3-7, Автодор – 3-8, Нижний Новгород – 2-8, Калев – 2-9, Парма – 0-12.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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