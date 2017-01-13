Защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд заявил о том, что баскетбол на Матчах всех Звезд постепенно перестал быть конкурентоспособным и интересным.

В минувшем сезоне Запад выиграл у Востока со счетом 196:173.

«Не скажу, когда именно это случилось. Но если вспомнить мои первые годы в лиге, то там были Аллен Айверсон и другие ребята, у нас получались настоящие зарубы. Мы тогда боролись до самого конца, но в какой-то момент подобные матчи превратились просто в данк-шоу», – сказал Уэйд.