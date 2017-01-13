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    Дуэйн Уэйд: «Матчи всех Звезд превратились в данк-шоу без борьбы и старания»

    Теги Чикаго Дуэйн Уэйд НБА Матч всех звезд

    Защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд заявил о том, что баскетбол на Матчах всех Звезд постепенно перестал быть конкурентоспособным и интересным.

    В минувшем сезоне Запад выиграл у Востока со счетом 196:173.

    «Не скажу, когда именно это случилось. Но если вспомнить мои первые годы в лиге, то там были Аллен Айверсон и другие ребята, у нас получались настоящие зарубы. Мы тогда боролись до самого конца, но в какой-то момент подобные матчи превратились просто в данк-шоу», – сказал Уэйд.

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