Лидер «Нового Орлеана» Энтони Дэвис в матче с «Никс» (110:96) набрал 40 очков и 18 подборов за 29 минут.

Как пишет ESPN, Дэвис стал первым игроком НБА в период после введения счетчика 24 секунд (сезон-1954/55), которому удалось выдать 40+15 менее чем за 30 минут.

Дэвис вынужден был покинуть площадку из-за повреждения после фола Кайла О’Куинна.

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