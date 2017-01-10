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    НБА. Энтони Дэвис стал первым игроком, набравшим 40 очков и 15 подборов менее чем за 30 минут

    Теги Нью-Йорк Новый Орлеан НБА видео Энтони Дэвис

    Лидер «Нового Орлеана» Энтони Дэвис в матче с «Никс» (110:96) набрал 40 очков и 18 подборов за 29 минут.

    Как пишет ESPN, Дэвис стал первым игроком НБА в период после введения счетчика 24 секунд (сезон-1954/55), которому удалось выдать 40+15 менее чем за 30 минут.

    Дэвис вынужден был покинуть площадку из-за повреждения после фола Кайла О’Куинна.

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