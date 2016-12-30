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    Евролига. УНИКС вырвал победу у «Панатинаикоса», «Барселона» сыграет с «Дарушафакой» и другие матчи

    Теги результаты УНИКС Turkish Airlines Euroleague Панатинаикос Барселона Бамберг Галатасарай Дарушафака

    В пятницу, 30 декабря, в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС обыграл греческий «Панатинаикос», испанская «Барселона» сыграет с турецкой «Дарушафакой».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    УНИКС Россия  –  Панатинаикос Греция 83:81 (13:19, 22:25, 28:21, 20:16)
    Дата проведения
    30 декабря, 19.00, «Баскет-холл»
    Онлайн матча
    УНИКС
    Лэнгфорд (27), Колом (16), Антипов (6), Параховский (4), Панин (0) – старт; Уильямс (19 + 9 подборов), Джонсон (5), Банич (4), Воронов (2), Столл (0).
    Панатинаикос
    Калатес (23 + 6 передач), Синглтон (12 + 8 подборов), Фелдэйн (6), Николс (6), Гэбриэл (2) – старт; Джеймс (13), Буруссис (13 + 7 подборов), Риверс (6), Фоцис (0).

     

    Галатасарай Турция  –  Бамберг Германия 75:90 (19:24, 19:23, 14:27, 23:16)
    Дата проведения
    30 декабря, 20.00, «Абди Ипекчи Арена»
    Онлайн матча
    Галатасарай
    Кексал (0), Гюлер (0), Шилб (0), Мицов (0), Плайсс (0).
    Бамберг
    Никос Зисис (0), Козюр (0), Миллер (0), Мелли (0), Радошевич (0).

     

    Барселона Испания  –  Дарушафака Турция
    Дата проведения
    30 декабря, 23.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 12-3, Реал Испания – 10-5, Олимпиакос Греция – 10-5, Баскония Испания – 10-5, Панатинаикос Греция – 9-6, Фенербахче Турция – 9-6, Дарушафака Турция – 8-6, Црвена Звезда Сербия – 7-8, Анадолу Эфес Турция – 7-8, Барселона Испания – 6-8, УНИКС Россия – 6-9, Жальгирис Литва – 6-9, Бамберг Германия – 5-9,  Галатасарай Турция – 4-10, ЕА7 Милан Италия – 4-11.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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