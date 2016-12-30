В пятницу, 30 декабря, в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС обыграл греческий «Панатинаикос», испанская «Барселона» сыграет с турецкой «Дарушафакой».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА Россия – 12-3, Реал Испания – 10-5, Олимпиакос Греция – 10-5, Баскония Испания – 10-5, Панатинаикос Греция – 9-6, Фенербахче Турция – 9-6, Дарушафака Турция – 8-6, Црвена Звезда Сербия – 7-8, Анадолу Эфес Турция – 7-8, Барселона Испания – 6-8, УНИКС Россия – 6-9, Жальгирис Литва – 6-9, Бамберг Германия – 5-9, Галатасарай Турция – 4-10, ЕА7 Милан Италия – 4-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.