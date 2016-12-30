Евролига. УНИКС вырвал победу у «Панатинаикоса», «Барселона» сыграет с «Дарушафакой» и другие матчи
В пятницу, 30 декабря, в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС обыграл греческий «Панатинаикос», испанская «Барселона» сыграет с турецкой «Дарушафакой».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 декабря, 19.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Лэнгфорд (27), Колом (16), Антипов (6), Параховский (4), Панин (0) – старт; Уильямс (19 + 9 подборов), Джонсон (5), Банич (4), Воронов (2), Столл (0).
- Дата проведения
- 30 декабря, 20.00, «Абди Ипекчи Арена»
- Бамберг
- Никос Зисис (0), Козюр (0), Миллер (0), Мелли (0), Радошевич (0).
- Дата проведения
- 30 декабря, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: ЦСКА Россия – 12-3, Реал Испания – 10-5, Олимпиакос Греция – 10-5, Баскония Испания – 10-5, Панатинаикос Греция – 9-6, Фенербахче Турция – 9-6, Дарушафака Турция – 8-6, Црвена Звезда Сербия – 7-8, Анадолу Эфес Турция – 7-8, Барселона Испания – 6-8, УНИКС Россия – 6-9, Жальгирис Литва – 6-9, Бамберг Германия – 5-9, Галатасарай Турция – 4-10, ЕА7 Милан Италия – 4-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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