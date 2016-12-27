Лидер «Индианы» Пол Джордж после матча с «Чикаго» (85:90) в очередной раз выразил недовольство судейством.

За 39 минут Джордж набрал 14 очков и пробил лишь 1 штрафной, а все игроки «Пэйсерс» – 10. «Буллс» подходили к линии 28 раз.

«Меня много раз штрафовали. Я говорил о тех моментах, когда лига выступает со своими заявлениями: «Мы упустили этот свисток, судьи ошиблись в том эпизоде». Сами судьи делают это по ходу игры, говоря: «Я пропустил это нарушение, пропустил то нарушение. Нам очень жаль». Это становится привычным явлением. Они все видят, понимают, что происходит. Они знают, где был фол. Знают, когда нет фола. Судя по всему, это зависит от того, как протекают игры.

Было бы отношение другим, играй я за команду с большого рынка? С того самого момента, как я играю в майке «Пэйсерс», нам все время приходится иметь с этим дело. С самого начала моего выступления приходится справляться с этим. Возможно, у лиги есть любимые команды и они принимают их правоту на веру. Мы как младший брат в этой лиге. Мы точно здесь как младший брат», – цитирует Джорджа ESPN.com.