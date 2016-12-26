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    НБА. 19 очков Мозгова помогли «Лейкерс» прервать серию из 11 поражений от «Клипперс»

    Теги Клипперс Лейкерс НБА Тимофей Мозгов Ник Янг

    Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов набрал 19 очков в рождественском матче с «Клипперс» (111:102). Победа позволила «озерникам» прервать серию из 11 поражений от соседей.

    За 25 минут Мозгов реализовал 8 из 11 с игры и 3 из 4 с линии, выдав свой второй показатель результативности в форме калифорнийского клуба. В активе россиянина также 3 подбора.

    Мозгов стал самым результативным у «Лейкерс» вместе с Ником Янгом, который также набрал 19 очков.

     

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