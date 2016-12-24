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    НБА. Расселл Уэстбрук в третьем матче подряд набирал 40+ очков

    Теги Бостон НБА видео Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити

    Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук записал на свой счет 45 очков в матче с «Бостоном» (117:112) в пятницу.

    Это третий матч подряд, когда лидер «Оклахома-Сити» добрался до отметки в 40 набранных очков. В понедельник в игре с «Хоукс» лучший снайпер чемпионата набрал 46 очков, а затем забил 42 очка с «Пеликанс» в среду.

    Уэстбрук последний раз набирал как минимум 40 очков три раза подряд в марте 2015 года.

    Во встрече с «Селтикс» Уэстбрук реализовал 13 из 25 с игры и 14 из 16 с линии. На счету плеймейкера 11 подборов и 11 передач при 4 потерях, что позволило ему оформить 14-й трипл-дабл в нынешнем сезоне.

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