Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук записал на свой счет 45 очков в матче с «Бостоном» (117:112) в пятницу.

Это третий матч подряд, когда лидер «Оклахома-Сити» добрался до отметки в 40 набранных очков. В понедельник в игре с «Хоукс» лучший снайпер чемпионата набрал 46 очков, а затем забил 42 очка с «Пеликанс» в среду.

Уэстбрук последний раз набирал как минимум 40 очков три раза подряд в марте 2015 года.

Во встрече с «Селтикс» Уэстбрук реализовал 13 из 25 с игры и 14 из 16 с линии. На счету плеймейкера 11 подборов и 11 передач при 4 потерях, что позволило ему оформить 14-й трипл-дабл в нынешнем сезоне.