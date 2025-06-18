Путь лучшего русского в «Ф-1»: от исторического подиума до тарана Феттеля и гонок NASCAR

Даниил Квят – самый успешный российский пилот «Формулы-1». Он провел в ней шесть сезонов (больше, чем Виталий Петров, Сергей Сироткин и Никита Мазепин в сумме), на одном этапе занял второе место, а всего трижды поднимался на подиум.

Квят участвовал и в других престижных соревнованиях – от главной серии США NASCAR до легендарных «24 часов Ле-Мана». В гонках на выносливость он выступает и сегодня, гоняясь на гиперкаре «Ламборгини» в чемпионате ИМСА. А еще подумывает снова попробоваться в «Формуле», но уже электрической.

Мы написали этот текст при поддержке realme GT 7 Dream Edition – смартфона, созданного вместе с командой Aston Martin Formula One®, с которой realme договорилась о трехлетнем стратегическом партнерстве. Одна из важнейших фишек устройства – процессор. Realme GT 7 Dream Edition – первый в мире смартфон на флагманском процессоре MediaTek Dimensity D9400e. Благодаря такому процессору кажется, что realme GT 7 Dream Edition по функциональности и сложности может сравниться только с системой настоящего болида «Формулы-1».

Квята уже нет в «Формуле-1», но это не отнимает у него статус самого востребованного российского пилота за рубежом.

Едва не провалился в картинге, хотя начинал в топ-команде Италии

Путь Квята в автоспорте начался с картинга – в этом он похож на большинство современных гонщиков. Впервые за руль маленькой машинки для начальной подготовки пилотов он сел в Москве, причем достаточно поздно, в 10 лет. Для сравнения: суперчемпионы «Формулы-1» разных поколений – Михаэль Шумахер и Макс Ферстаппен – сделали это, когда им не было и пяти.

Картинг Квяту сразу понравился, и уже спустя год он стал регулярно участвовать в российских соревнованиях.

Во второй половине нулевых чемпионаты страны по картингу проходили в Сочи на построенной еще в советские годы трассе «Пластунка». После первого опыта в местных гонках папа Квята решил, что нужно выступать за границей. В Европе можно понять свой реальный уровень, конкурируя с ребятами практически со всего света. И в случае успеха – привлечь внимание скаутов больших команд.

Отец Квята выбрал Италию. И адаптация вышла не самой простой. «Когда мы перебрались в Италию, мне было не очень легко, – рассказывал Даниил в интервью изданию «Мотор». – Но сейчас я понимаю, что это был очень логичный и верный шаг. Поначалу, когда я участвовал в итальянских чемпионатах MiniKart, мы постоянно летали из Москвы. Было тяжеловато. И в январе 2007 года я переехал в Рим. Сначала – с родителями, ненадолго. Потом остался один. Мама и папа приезжали по очереди».

Несмотря на сложности, через год Квят пробился в крупную заводскую команду Zanardi. Правда, дела в коллективе лидеров не заладились, и через некоторое время он перешел в более скромный Morsicani Racing. С этой командой он выиграл ряд престижных гонок, дважды заехав на подиум европейского чемпионата.

«Я для себя понимал: если и сейчас не получится, то это [попытки – Спортс’’] не будет продолжаться вечно. Мы уже думали, не сдаться ли нам. Но потом все встало на свои места», – вспоминал Квят.

Как итог – следующее предложение пришло уже от программы «Ред Булл», с которой Даниил будет связан почти на десятилетие и проведет все свои гонки «Формулы-1».

Победа, проложившая путь в «Формулу-1»

Стратегический советник «Ред Булл» доктор Хельмут Марко, который отбирает пилотов для главной команды с момента ее основания, сперва отправил перспективного русского картингиста в Азию. Там Квят знакомился с «формульной» техникой в Тихоокеанской серии «Формула-БМВ». За неполный сезон на совершенно новом болиде Даниил выиграл две гонки и еще трижды приехал на подиум, после чего получил шанс в европейских чемпионатах для юниоров. Именно там пилот полноценно привыкал к системе «Ред Булл» и познакомился с одним из ключевых ее менеджеров – тем самым доктором Марко.

«Как-то мне позвонил Хельмут [Марко] и сказал: «Знаешь, если ты не прибавишь в следующей гонке, то, думаю, на этом все», – рассказывал об атмосфере в команде Квят. – Я подумал: «Ну и ну, ладно». Я сразу оказался под давлением. Я согласился, попросив изменить машину под мои предпочтения, потому что до этого у нас были совсем не те настройки. Все сложилось очень хорошо: помню, я переквалифицировал Карлоса [Сайнса-младшего] и оказался впереди в гонках. Наверно, это качество Хельмуту очень понравилось, он подумал: «Если он способен делать свою работу под угрозой увольнения, это здорово».

Сын легенды мирового ралли Карлос Сайнс-младший, чья карьера развивалась параллельно с Квятом, стал не только его первым постоянным напарником, но и основным конкурентом. В те годы споры между ними часто перетекали за пределы трассы, так что двух гонщиков разнимали их отцы. Смысл в их жестком противостоянии точно существовал – на кону было место в команде «Ф-1», чей главный пилот Себастьян Феттель брал один титул за другим.

В первое время Карлос выступал успешнее и быстрее заслужил повышение из региональных «формул» в более престижный еврочемпионат «Формулы-3». В 2013-м пути юниоров пересеклись в мировой серии GP3. Сезон на сложной и непривычной технике напарники начали одинаково слабо. Зато ближе ко второй половине Квят регулярно стал приезжать в очках, а затем вырвал две победы на культовых трассах в Спа и Монце. К финишу чемпионата Даниил уступал лидеру личного зачета всего три балла и за две оставшихся гонки в Яс-Марине увеличил счет в свою пользу до разгромного, забрав титул. На фоне блеклого перформанса Сайнса менеджмент «Ред Булл» предпочел именно Квята.

19-летний тинейджер из России сенсационно оказался в «Формуле-1».

Дебют вместе с домашним «Гран-при»

Когда в 2014-м Квят попал в «Торо Россо», младшую команду «Ред Булл» в «Ф-1», гоночная программа «быков» постепенно погружалась в кризис. Переход чемпионата на гибридные моторы вывел в безоговорочные лидеры «Мерседес». Это ломало статистику Феттелю, доминатору прошлых сезонов в составе «Ред Булл» – он с трудом цеплялся за подиум. Плюс в команде назревала смена поколений: на место завершившего карьеру Марка Уэббера в старший коллектив вызвали другого австралийца – Даниэля Риккардо. Но еще сильнее боссов беспокоила роль лидера. Разочарованный неудачами Феттель готовился к уходу. Перед «Ред Булл» в тот момент возникла дилемма: брать гонщика со стороны или подтягивать кого-то из своих воспитанников.

В «Торо Россо» Квят делил боксы с Жаном-Эриком Вернем – опытным пилотом, проводившим уже четвертый сезон в команде. Но новичок с самого начала не отставал от партнера и уже в первой гонке (Гран-при Австралии) финишировал сразу после него. Так в возрасте 19 лет 10 месяцев и 18 дней Даниил стал самым юным на тот момент гонщиком «Формулы-1», набравшим очки, побив рекорд Себастьяна Феттеля. Забавно, что у парня, способного управлять сложнейшей гоночной техникой, тогда даже не было обычных водительских прав.

В следующих гонках Квят держался вплотную к напарнику, иногда опережая его в квалификациях и на финише. И все это – на фоне технических отказов и слабого болида. Самым памятным уик-эндом для Даниила стал домашний Гран-при России в Сочи, который в тот год дебютировал в календаре «Ф-1». Накануне этапа «Ред Булл» официально объявил россиянина своим пилотом на следующий сезон. И уже в квалификации Квят ответил на доверие – квалифицировался в топ-5, опередив не только Верня, но и гонщиков старшей команды. И хотя сутки спустя в «Торо Россо» ошиблись с тактикой пит-стопов, а Квят финишировал лишь 14-м, скорость молодого пилота признали даже самые строгие судьи.

Гельмут Марко рассказывал российским журналистам: «Меня критиковали, когда я подписал Феттеля, потом то же самое было с Риккардо. Я уже привык к этому. Мы – «Ред Булл», мы отважные, любим идти на риск. Хотя не думаю, что мы рисковали в этом случае (с Квятом – Спортс”). Я очень хорошо знал Квята по его карьере в картинге, в младших Формулах. В «Формуле-3» он выигрывал поулы на мокрой трассе, был на полсекунды быстрее в GP3. Никаких сюрпризов. Уверен, что и в следующем году он проделает хорошую работу».

Исторический подиум в Венгрии

На второй год выступлений в «Формуле-1» Квят оказался в номинальной топ-команде, хотя на деле «Ред Булл» в том сезоне нередко уступал даже болидам дочерней «Торо Россо». Про борьбу за победы речи не шло совсем. Однако именно в 2015-м Даниил добился лучшего результата в карьере, финишировав вторым на Гран-при Венгрии.

Техничная и медленная трасса «Хунгароринг», которую пилоты и болельщики в шутку сравнивают с картодромом, помогла «Ред Булл» сократить отставание от лидеров. Сначала обе машины «Мерседеса» выбыли из борьбы из-за столкновений с Даниэлем Риккардо. Потом Феттель, перешедший в «Феррари», уверенно забрал первое место. Квят же пришел вторым. Догнать немца было нереальной задачей при любом раскладе – за слишком частые нарушения границ трека во время сражения с Льюисом Хэмилтоном судьи прибавили к результату россиянина десять секунд штрафа. Но Даниил и весь «Ред Булл» все равно были рады второму месту, которое восприняли как награду за сложный сезон.

Тем серебром в Венгрии Квят перекрыл предыдущее достижение своего соотечественника Виталия Петрова, занявшего третье место на Гран-при Австралии 2011 года. И даже спустя 10 лет второе место в Венгрии оставляет за Квятом статус самого успешного российского пилота в истории «Ф-1».

Прямо сейчас гонщиков из России в «Формуле-1» нет. Но это не значит, что в «Ф-1» больше нет классных сюжетов. «Макларен» против «Ред Булл», Льюис Хэмилтон в «Феррари», борьба Лэнса Стролла за место в середине таблице личного зачета пилотов – за этими и другими историями удобно следить с помощью смартфона GT 7 Dream Edition. Сверхъемкой батареи, рассчитанной на 2 дня повседневного использования, хватит, чтобы посмотреть даже самые длительные Гран-при, которые многократно прерываются из-за красных флагов, и на много часов игры в производительные гонки.

Прозвище «Торпеда» Квяту дал один из лучших пилотов «Ф-1»

По итогам чемпионата-2015 Даниил опередил в личном зачете своего напарника Даниэля Риккардо, на тот момент уже имевшего в активе одну победу в Гран-при. Надежд на второй сезон точно было много, но все случилось совсем по-другому.

На третьем этапе в Китае к российскому пилоту благодаря Феттелю приклеилось прозвище «Торпеда». В первом повороте трассы Даниил рискованно объехал немца по внутреннему радиусу: маневр был настолько неожиданным, что Феттель инстинктивно отвернул в сторону и столкнулся со вторым пилотом «Феррари» Кими Райкконеном. Алый болид финна также зацепил уезжавший «Ред Булл» Квята. Но в итоге для всех участников тот инцидент закончился без серьезных последствий. Феттель и Квят финишировали вторым и третьим соответственно. А когда пересеклись перед церемонией награждения, Себастьян сказал на камеру свою знаменитую фразу: «Ты летел как торпеда. Если бы я остался на траектории, мы бы столкнулись».

Квят не придал значение претензиям и парировал: «Это гонки». Но всего через две недели похожий инцидент имел гораздо более серьезные последствия. На своем втором домашнем Гран-при в Сочи Даниил после старта вновь пошел в атаку на Феттеля – только теперь вместо обгона на грани у него получился двойной таран «Феррари». Припарковав разбитый болид на обочине, Себастьян отправился прямиком на командный мостик «Ред Булл», чтобы на этот раз высказать претензии уже своим старым знакомым. Через две недели Квят без лишних церемоний отправился обратно в машину младшей команды – «Торо Россо».

В сознании многих болельщиков тот эпизод со временем сложился в единую цепочку событий: якобы руководство «быков» разжаловало Квята после выноса бывшей звезды. Но в реальности все оказалось несколько иначе – присутствие Даниила в основной команде было под вопросом еще с предыдущего сезона. На его место метил фаворит программы – Макс Ферстаппен, который годом ранее занял место Квята в «Торо Россо». Скромный опыт нидерландца не помешал ему разгромить Сайнса, начинавшего карьеру одновременно с Квятом.

«После сезона в 2015 году стало понятно, что именно Макс заменит Квята. Просто он был быстрее. До дебюта в «Формуле-1» у Макс был только опыт участия в европейской «Ф-3». Сайнс гонялся в «Формуле-БМВ», «Формуле-Рено» и других молодежных чемпионатах и по идее был готов намного лучше. Весь сезон они боролись между собой, и тогда мы убедились, насколько действительно быстр Ферстаппен. «Ред Булл» приняли правильное решение», – рассказывал о тех событиях руководитель «Торо Россо» Франц Тост.

Всего лишь за месяц Квят прошел путь от подиума на апрельском Гран-при Китая до перевода во второй состав на майском Гран-при Испании, который к тому же выиграл Ферстаппен. Хельмут Марко объяснял трансфер необходимостью избавить Даниила от лишнего давления, которое он испытывал в главной команде. Об эмоциях в тот непростой период карьеры Квят рассказал много лет спустя:

«Возвращение из «Ред Булл» в «Торо Россо» далось нелегко. Это совершенно иной коллектив «Формулы-1», поскольку у топ-команды и команды из середины пелотона разные менталитеты. Впрочем, тогда «Ред Булл» тоже переживал очень тяжелые времена: все были очень напряжены, и ситуация была противоположной тому, что есть сейчас, когда у них есть доминирующая машина. Но в то время это был один из их худших болидов. Ни Кристиан Хорнер, ни Хельмут Марко не были счастливы. По сути, я помог им пережить самые дерьмовые времена, а потом они избавились от меня. Но как бы то ни было, это была отличная глава карьеры: я видел, как работает топ-команда. Там все по-другому, совсем другой прессинг. И все стоит на кону».

Шальной подиум в Хоккенхайме после возвращения

В «Торо Россо» Квят проездил до осени 2017 года, когда его заменили еще до окончания сезона. Если в «Ред Булл» коллектив постепенно выстраивался вокруг нового лидера Макса Ферстаппена, то ситуация в «Торо Россо» была на грани хаоса. За год команду покинул Карлос Сайнс, место которого досталось Пьеру Гасли. А на замену Квяту менеджмент зачем-то позвал всеми забытого резервиста Брендона Хартли. В дальнейшем такая нестабильность с составом привела к тому, что Даниил вновь оказался в «Формуле-1» за рулем болида «Торо Россо». Но перед этим уфимец поработал тестером в самой «Феррари»: помогал подбирать настройки на симуляторе и внес немалый вклад в успехи скудерии. Это позволило Себастьяну Феттелю бороться с Льюисом Хэмилтоном за чемпионский титул.

Но между работой на культовую марку из Маранелло и реальными гонками Квят выбрал второе. В 2019 году он все-таки вернулся в свою прежнюю команду. После перерыва Даниил производил впечатление более уверенного в себе гонщика, старавшегося допускать минимум ошибок. Этим он отличался от Пьера Гасли – быстрого, но слегка бесшабашного напарника.

На дождевом Гран-при Германии в Хоккенхайме зрелость Квята проявилась в полной мере, когда он прорвался с 14-го стартового места на третью ступень пьедестала. В хаотичной гонке, в которой ошибались все, включая лидеров, Даниил за несколько кругов до финиша внезапно оказался на втором месте. И если бы не вклинившийся под самым клетчатым флагом Феттель, то Квят повторил бы свой лучший результат со времен Венгрии 2015 года.

Но и без этого достижение стало знаковым для всей команды – подиум Квята оказался вторым в истории «Торо Россо».

Как Квят открыл для себя США

Успех в Хоккенхайме стал последним ярким моментом Квята в «Формуле-1». Постепенно карьера российского пилота в главной автоспортивной серии шла на спад. В коронавирусом сезоне-2020 он по итогам Гран-при Эмилии-Романьи затащил неконкурентный болид «Альфа Таури» (новое название «Торо Россо») на четвертую строчку. Но даже это не спасло Квята от расставания: в конце года команда объявила о завершении сотрудничества с ним. Система «Ред Булл» снова искала свободное место для молодых талантов и во второй раз пожертвовала ради этого Квятом.

После «Ф-1» Даниил сначала занимал должность тест-пилота «Альпин», а потом присоединился к российской команде G-Drive Racing для выступления в мировых гонках на выносливость. Но в 2022-м коллектив исключили из международных соревнований. И Квят, отказавшийся от нейтрального статуса для выступлений за рубежом, на некоторое время остался без гонок.

Выход из изоляции был найден в США, в главных американских гонках NASCAR. Квят получил предложение поучаствовать в тестах и нескольких этапах на дорожных трассах. И согласился, став первым русским пилотом, выступившим в высшем дивизионе серии. Результаты были на уровне третьей десятки, но этим шагом Даниил перезапустил карьеру и открыл для себя заокеанский автоспорт. Далее последовал долгожданный старт в «24 часах Ле-Мана» и переход в 2024-м в программу гиперкаров «Ламборгини». Когда итальянская марка сменила мировой чемпионат по гонкам на выносливость WEC на североамериканский ИМСА, в экипаж позвали уже знакомого с местной спецификой Квята.

С американской командой связано и возможное возвращение Даниила в «формульные» гонки. Речь о проекте одного из подразделений корпорации «Пенске» в мировом чемпионате «Формулы Е», где участвуют болиды с электродвигателями, на которых Квят проводил тесты в 2025 году.

Со стороны может показаться, что возможности сами находят Даниила Квята на протяжении всей его карьеры. Но в этом и заключается его феномен как настоящего профессионала, способного обходиться без программ поддержки и самостоятельно открывать для себя все новые ниши в автоспорте.

***

«Формула-1» и другие автосерии – динамичные соревнования. Зачастую обычной технике трудно поймать четкий кадр во время самой гонки. Но не смартфону realme GT 7 Dream Edition , разработанного как часть глобального трехлетнего партнерства realme с командой Aston Martin Formula One®. Телефон оснащен камерой с сенсором Sony IMX906, который использует AI. Она поддерживает запись видео на основную камеру 4К 60 кадров в Dolby Vision и с помощью искусственного интеллекта может вести более быструю серийную съемку. Такая четкость позволяет получать отличную картинку болидов как на старте гонки, так и во время личных дуэлей пилотов на высокой скорости.

Фото: Gettyimages.ru /Dan Mullan, David Ramos, Lars Baron, Peter Fox, Mark Thompson, Jared C. Tilton, James Gilbert, Dan Istitene

Реклама. ООО «РМ КОММЬЮНИКЕЙШН». Erid: 2SDnjc1HBdP