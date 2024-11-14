Зачем оливковое масло на гонке по бездорожью и как не столкнуться с жирафом? Гоночная команда мечты – в деталях

Что будет, если собрать в одной команде звезду «24 часов Ле-Мана», механика пятикратных чемпионов «Дакара», проектировщика ядерных установок и других ярких персонажей?

Именно такой подбор людей сейчас в команде G-Drive Racing.

За рулем черно-оранжевых мотовездеходов – обладательница Кубка мира по кросс-кантри ралли Анастасия Нифонтова и чемпион мира в гонках на выносливость Роман Русинов, а их группой поддержки стали профессионалы с самым необычным бэкграундом как в автоспорте, так и за его пределами. Несмотря на такой калейдоскоп личностей, команда с ходу проявила себя в тяжелейших марафонах, требующих полной самоотдачи на протяжении многих дней. Потому что ее участников объединила невероятная страсть к гонкам.

Рассказываем, как они уживаются в одной суперкоманде.

Подготовка к старту длится весь год, но даже этого иногда оказывается мало

Победа – или хотя бы финиш, что в таких соревнованиях уже считается большим достижением – невозможна без двух факторов. Первый – элементарное везение, когда экипаж успешно преодолевает сложные места маршрута и выпутывается из форс-мажоров. Предсказать, что скрывается за безобидной с виду дюной или сколько колес пробьет камнями на скалистой дороге – невозможно. И в этой непредсказуемости заключается особый азарт гонок по пересеченной местности.

Второй фактор – подготовка. Каждая команда старается по максимуму подготовиться к любым экстремальным ситуациям: доработать конструкцию машины, запастись запчастями и натренировать гонщиков с механиками. Этот процесс играет ключевую роль в успехе и потому длится целый год – от финиша предыдущего марафона и до старта следующего.

«На следующий день после финиша команда начинает сразу анализировать, где можно было сделать что-то лучше, где что-то поменять. В голове уже складывается приблизительный план, как действовать дальше, чтобы на следующий год выступить сильнее. Процесс улучшения техники, команды и всего-всего идет безостановочно. Часть подготовки к марафону – участие в других, менее продолжительных соревнованиях, как этапы кубка и чемпионата России. Любой выезд в гоночном режиме готовит команду к основному старту», – рассказывает гонщица G-Drive Racing Анастасия Нифонтова.

Выступления на бахах (где все заезды длятся в сумме 2-3 дня) кроме соревновательной составляющей дают команде возможность обкатать технику, посмотреть работу новинок и в случае необходимости внести корректировки перед реальным испытанием.

За основу мотовездеходов команды взяты багги Can-Am Maverick – наиболее популярная модель в зачете T3, где выступают экипажи G-Drive Racing. Тем не менее болиды Нифонтовой и Русинова имеют мало общего с серийным «Мавериком» – это его серьезная модернизация.

«С каждым сезоном Настя едет все лучше и лучше, быстрее и быстрее, а чтобы машина все это выдержала, она должна становиться крепче. Поэтому нам постоянно нужно улучшать технику. Например, когда нас перестали устраивать оригинальные тормоза, мы сначала поставили тюнинговые, как у всех. Они тоже не работали – пришлось разрабатывать свои. Собрали, опробовали, наладили», – рассказывает про доводку машины Антон Гаврилов, супруг Анастасии Нифонтовой и ее личный менеджер.

На багги по прозвищу Крош, которым управляет Нифонтова, доработаны не только отдельные узлы. Например, команде удалось обеспечить практически полную герметизацию кабины вездехода и благодаря этому добиться преимущества по сравнению с соперниками.

«Когда в кокпите поднимается столб пыли, то ты как минимум отвлекаешься на протирку приборов, шлема, можешь чихнуть. Зрение пропадает всего на доли секунд, но за них пролетаешь десятки метров. А в гонках по пересеченной местности есть правило «вижу – еду», то есть ты все время должен видеть трассу», – объясняет Гаврилов.

«В таких состязаниях хорошая реакция на мой взгляд нужна даже больше, чем в «Формуле-1» и других кольцевых гонках. Если логически размышлять, то на «кольце» трасса у тебя не меняется. Понятно, что там есть соперники и нужно их обгонять, но для этого достаточно хорошо выучить трек. В многодневной поездке по степям и пустыням маршруты неизвестны, а дорожная книга, которую читает штурман, очень условная. И ты никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Бывает, что наперерез выбегают животные – я так едва разминулась с верблюдом в Африке. Иногда поперек дороги оказывается упавший мотоциклист, заблудившийся зритель или кто-то из местных выезжает на автомобиле. Нам нужно постоянно мониторить горизонт и реагировать мгновенно», – дополняет Анастасия Нифонтова.

В автоспорте не бывает мелочей, подтверждает Роман Русинов. Всеми приготовлениями к соревнованиям – от постройки вездехода до сбора «технички» (машина сопровождения, перевозящая запчасти и оборудование механиков – прим. Sports) – гонщик управляет лично.

«В этом деле часто приходится идти на компромисс и порой жертвовать своим комфортом ради сохранения техники. Например, изначально в нашем багги был предусмотрен обдув пилотов в машине, но пришлось его переставить, чтобы охлаждать электронику, которая перегревалась. Если блок управления отказывает из-за высоких температур, то машина встает, а сделать еще одну вентиляцию для себя нельзя из-за экономии веса».

В процессе подготовки Русинов сталкивался с неожиданными препятствиями.

«Как-то за месяц до старта нам пришлось переделывать «техничку» для кольцевых гонок, потому что не приехала нужная. Проблема в том, что в фургон, который мы используем в кольце (параллельно участию в марафонах по бездорожью Русинов продолжает выступать в гонках на выносливость – прим. Sports), обычно грузятся флайт кейсы на колесах, а нам надо было оборудовать внутри полки под множество ящиков с разными запчастями. Я думал, что мы управимся где-то за недельку, но это убило целый месяц. Мы закончили подписывать коробки только в 5 утра перед выездом на маршрут».

Получается, чтобы максимально подготовиться к большому старту, команде не всегда хватает даже одного календарного года. Но самый интенсивный период работы наступает с первым днем соревнований.

Машины необходимо чинить после каждого этапа. У механиков для этого есть целая автомастерская на колесах

Выступления в многодневных гонках сопряжены с регулярным полевым ремонтом техники, на что у команды в зависимости от ситуации есть от нескольких ночных часов между этапами до нескольких десятков минут, если поломка случилась в пути. Мотовездеходы, на которых выступают экипажи G-Drive Racing, отличаются не только скоростью, удобным управлением и плавным ходом, но и крайней хрупкостью, из-за чего механикам всегда хватает работы.

«Багги категории Т3 сделан на лимите. Чтобы обеспечить этой машине небольшой вес, все ее детали облегчены до предела. Практика показывает, что если ты хочешь ехать быстро и надежно, то должен менять детали заранее – до того, как наступит износ и они сломаются. За время марафона мы четыре раза меняем привод, а ремни [генератора] от двух до трех раз только за один день. Конечно, можно ничего не делать, но тогда ты украдешь сам у себя результат», – объясняет Роман Русинов.

Механики, которые обслуживают мотовездеходы Романа и Анастасии, не столько чинят машины после финиша, сколько собирают их заново. Для этого они возят с собой несколько тонн запчастей в тех самых «техничках».

«Сломалась «техничка» – сто процентов проиграем. Спустило колесо на прицепе для шин – провал. Если запчасти не приедут, то что делать с гоночными машинами? Ничего! Столько коробок с деталями ты никуда не перегрузишь», – говорит менеджер Антон Гаврилов.

С командой G-Drive Racing такое случалось – на одном из этапов у «технички» экипажа Анастасии Нифонтовой посередине перегона внезапно лопнул радиатор. Тогда команде удалось починить машину всего за 15 минут благодаря огромному опыту шеф-механика Романа Цуркана.

До автоспорта Цуркан занимался тюнингом внедорожников на Камчатке, пока не переехал в Калининград, где его заинтересовала гоночная тема. Дальше были партизанские выезды на международный «Дакар», когда он с друзьями прятал свой джип в трейлере знакомых участников, затем официальная работа в российских командах и наконец зарубежных коллективах с мировым именем, как Overdrive и X-Raid Team, обслуживающих технику знаменитостей уровня пятикратного победителя «Дакара» Нассера Аль-Аттии. А два года назад Роман начал сотрудничать с командой Анастасии Нифонтовой – и так оказался в G-Drive Racing. «Хобби превратилось в работу, которая кормит меня и мою семью уже 10 лет», – резюмирует он.

Совсем другая история у другого старшего механика команды Михаила Девятова, который работает с машиной Романа Русинова.

«Я долгое время работал в обычном автосервисе, но во время пандемии разочаровался в этой теме и увидел объявление о наборе механиков в гоночную команду. Сначала удивился, что в автоспорт можно попасть через обычный сайт поиска работы. Все-таки это очень специфический кружок, куда просто так не берут – здесь большая ответственность за дорогие игрушки. Но о гонках я мечтал с детства, еще когда смотрел по телевизору на раллийные «КАМАЗы», и решил попробовать».

Объявление в интернете помогло Михаилу устроиться в небольшую команду из родного Санкт-Петербурга, где он зарекомендовал себя крутым специалистом и получил приглашение поработать с чемпионом мира по гонкам на выносливость.

«Я проникся гонками по бездорожью и не планирую менять их на другой вид спорта. Почему? Эти соревнования проходят в отдаленных местах, на природе, где чувствуется романтика. В сложнейших условиях – ночью, днем, в жару, ветер, снег ты должен быстро починить автомобиль. От этого захватывает дух».

Тем не менее даже с высококлассными механиками в команде гонщики все равно стараются не расслабляться, ведь в случае поломки на спецучастке (зачетная дистанция заезда, на которой ведется контроль времени – прим. Sports) неисправность по правилам должен устранять сам экипаж.

«Нам тоже нужно уметь чинить машину в поле. Кроме запасных шин мы берем в багги небольшой запас деталей, а механики тренируют нас по основному ремонту. Как-то раз на нашей машине сломался промежуточный вал и нас с моим штурманом Катей Жадановой вытаскивали из полей местные на стареньком грузовичке. Когда выехали на дорогу, ребята ускорились, Кроша начало сильно трясти из-за поврежденного кардана и мы попросили остановиться, чтобы отстегнуть вал. Помню, как те суровые мужики на нас посмотрели и как еще больше удивились, когда мы вдвоем с Катей отстегнули кардан за пять минут», – рассказывает Анастасия Нифонтова.

Еще одним важным аспектом, который значительно облегчает работу механиков и придает гонщикам уверенности в их машинах, можно назвать использование качественных расходников, включая моторные масла и топливо.

«В гонках блок управления двигателем настраивается под определенное топливо со специальными присадками и высоким октановым числом. Если заправиться другим видом бензина, то мотор уже не будет выдавать полную мощность и в гоночном режиме просто сгорит. Получается, нам всегда нужно надежное и вместе с тем доступное топливо, потому что на длительных перегонах до бивуака (стоянка для ночевки и ремонта каравана – прим. Sports) машины приходится заправлять на обычных АЗС. В этих условиях решением для нас стал бензин G-Drive 100», – говорит механик команды Роман Цуркан.

G-Drive успешно зарекомендовало себя в автоспорте и сегодня используется многими гоночными командами из России. А для автомобилистов бензин и дизель этого бренда всегда доступны на АЗС сети «Газпромнефть», где продукция постоянно проходит сквозную проверку качества. Роман Русинов отмечает: «Важно ехать на правильных компонентах, поэтому мы заливаем в машины топливо G-Drive и масло G-Energy».

Еще одни участники ралли, хоть и не соревнуются на трассе, — это мобильная лаборатория G-Energy. Их задача — следить за состоянием машин, проверять масло и обеспечивать стабильную работу двигателей. Этот невидимый на первый взгляд процесс оказывается ключевым для успешного прохождения гонки.

Лаборатория G-Energy проводит быстрый анализ масла прямо на месте, в перерывах между этапами. Специалисты за несколько минут отбирают пробу, и через 10 минут уже могут дать оценку состояния двигателя: проверяют щелочное число, вязкость масла и другие важные показатели. Такой анализ позволяет вовремя выявить возможные проблемы и устранить их до выхода машины на трассу, что помогает избежать поломок в критические моменты.

Опыт, полученный в автоспорте, также находит применение в обычной жизни. Например, результаты исследований помогают в разработке масел для автомобилей гражданского назначения, а моторные масла, протестированные в экстремальных гоночных условиях, могут использоваться и в гражданской технике при подходящем допуске — как на бездорожье, так и в городском ритме с его частыми остановками и разгонами. Масла, созданные на основе этих исследований, помогают продлить срок службы двигателя и обеспечить бесперебойную работу в самых разных условиях.

По словам Романа Цуркана, масла G-Energy активно применяются не только в гоночной технике на ралли: «Мы используем это масло в мотовездеходах, техничках, и даже в личных автомобилях — оно показало себя отлично в любых условиях».

В команде стараются создать одинаковый комфорт для всех, потому что выдержать изнурительный марафон можно только вместе

Не меньшим нагрузкам подвергаются люди. Экипажам помимо сотни километров дистанции приходится дополнительно проезжать не менее протяженные перегоны от сервис-парка до точки старта – и от финиша до следующей стоянки. Времени на отдых у гонщиков остается не так много, тем более что заснуть бывает тяжело из-за переутомления, а вставать нужно рано, чтобы не опоздать к началу гонки (иначе к результату прибавят штрафное время).

«Заснуть сложно, так как ты на адреналине, и мне легче сначала пойти помочь механикам с машиной. Меня это не напрягает, а команду такая помощь может немного разгрузить. У меня нет технического образования, но всю жизнь я собираю автомобили, начиная со своей первой «Волги», и мне это занятие нравится», – рассказывает Роман Русинов.

По признанию Русинова, в многодневной поездке ему тяжелее всего дается ложиться в 12 часов ночи и вставать в 5 утра на протяжении 10 дней подряд.

«При этом ты каждый день меняешь место. Живешь как кочевник. И если в свою первую такую «экспедицию» я взял две сумки вещей, то теперь вожу только один рюкзачок с двумя майками, которые по очереди ношу на протяжении тысяч километров. Все равно я весь день в комбинезоне».

Роман снимает стресс, работая с машиной, а его напарница по команде отвлекается совсем другим способом – при помощи скрипки!

«Игра на скрипке – довольно сложное мероприятие, поэтому ты не можешь думать о чем-то еще в этот момент. Например, о том, что надо поменять привод», – смеется Анастасия Нифонтова.

Помимо музыкального инструмента в экспедиции Нифонтова берет еще маленькую плюшевую игрушку – подарок детей, напоминающий о доме. Все, что ненадолго возвращает людей в обычную жизнь, пока они находятся вдали от цивилизации, тоже помогает выдержать суровое испытание. Об этих тонкостях хорошо рассказывает еще один ключевой человек в G-Drive Racing – Анна Тесленко, занимающаяся организацией быта команды.

«В мои задачи входит решение всех бытовых и административных вопросов каждого члена команды, ведение документооборота и формирование логистики. Исключение – закупка запчастей, которой занимается технический менеджмент. В нашей команде работают абсолютно не привередливые люди, но им тоже может захотеться чего-нибудь, что не найдешь на бивуаке», – объясняет особенности своей работы Анна.

Например, для механиков приходится возить много сахара, нужного им для бодрствования, и продукты быстрого приготовления, потому что из-за работы с машинами они редко успевают в столовую бивуака. А для Романа Русинова команда специально берет в дорогу оливковое масло, которым гонщик любит заправлять овощи из полевой кухни.

Интересно, что до автоспорта Анна Тесленко работала проектировщиком ядерных установок, пока однажды друзья не попросили ее помочь с чертежом гоночного болида. Так она оказалась в гонках и со временем начала сотрудничать с командой G-Drive Racing.

«Уникальность нашей команды в том, что она объединила два очень сильных и разных экипажа – слаженный и существующий уже много лет коллектив Анастасии Нифонтовой, а также недавно пришедшего в ралли из кольцевых гонок Романа Русинова, – рассуждает Анна. – Поэтому нам важно не разбивать сложившиеся компании, а создать для всех одинаково комфортные условия во время выездов. Гонки по бездорожью – это испытание на прочность не только техники, но и людей. Чем лучше они сработаны и чем легче им находить общий язык, тем больше у них шансов все выдержать».

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