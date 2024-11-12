Первым открыл России дрифт через людей вместо машин – даже суперчемпионов, игноривших медиа

От редакции : Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Сегодня вас ждет знакомство с главным голосом РДС и множество красочных историй от него. Такой текст точно заслуживает плюса!

Голос Алексея Миловидова узнает из тысячи каждый поклонник российского автоспорта. Вы встретите его и в культовых фильмах Анатолия Зарубина (zaRRubin), и в переводах западных автомобильных роликов, и на видеоканалах Российской Дрифт Серии. О знакомстве с дрифтом, десятилетнем развитии «около РДС» и работе в кресле комментатора RDS Europe – в этом рассказе от первого лица.

«Снимал интервью до того, как это стало мейнстримом»

В дрифт меня буквально за руку в 2014 году привел Никита Шиков. Мы «дружили» группами ВКонтакте и были немного знакомы, хотя про отечественный дрифт я тогда знал крайне мало. Надо сказать, что на тот момент мы с командой уже не первый год занимались переводами разных автомобильных видео, в том числе на дрифт-тематику, и были относительно известны в узких кругах, но прямого отношения к этой дисциплине не имели. Плюс я уже тогда начинал снимать свое первое шоу для YouTube под названием DreamRoad – про путешествия и автокультуру разных стран. В общем, именно Никита позвал меня на этап чемпионата Восточной Европы по дрифту EEDC 2014 в Минске.

Тут нужно пояснить, что на тот момент ролики о дрифте в России были у всех, плюс-минус, одинаковые: две-три-пять минут с машинами, красиво едущими под музыку. Ну, или формата «мы собираем корч», но это больше заграничные, которые мы как раз переводили. И вдруг, оказавшись в боксах, по которым меня водил Никита, и знакомясь с пилотами, я увидел все те пот, кровь и слезы…

Соревнования RDS на «АДМ Рейсвей» в Мячково в 2014 году – зрелищно и дымно

Я подумал, что, наверное, надо показать дрифт с другой стороны, а не только красоту заездов, и вообще рассказать как-то об этом. Так родилось мое второе шоу «Дрифт Изнутри», в котором мы просто болтали с пилотами на камеру о том, что они вообще из себя представляют, как личности, и что это такое — всерьез заниматься автоспортом. Получается, я снимал интервью до того, как это стало мейнстримом. ☺

Вот так по-простому проходили съемки первых выпусков «Дрифт Изнутри» (2015 год)

Потом был этап в Смоленске, куда я приехал доснять то, что не получилось в Минске, и это было очень классно. РДС до времен «серьезного автоспорта». Такое веселье! Так я и оказался где-то «около» тусовки.

«Никогда не было и нет цели сделать «желтуху»

В последующие годы я не раз бывал на этапах, были отсняты кучи интервью... Из тех, которыми я, наверное, горжусь — первое большое интервью Гочи. Хоть само интервью с моей стороны было так себе, публика впервые узнала чемпиона «всего и вся» не просто как пилота, а как человека. Он же вообще тогда отказывался общаться на камеру!

484 недели назад Алексей Миловидов познакомился в Гочей

С Джеймсом Дином (самый титулованный дрифтер в мире) тоже классное интервью получилось. На тот момент я был единственным человеком, которому это разрешили, причем без каких-то требований! Думаю, за прошедшие годы пилоты, менеджеры, да и все вокруг как-то научились мне доверять.

Возможно, потому, что у меня никогда не было и нет цели сделать «желтуху» или вытащить грязное белье. И я всегда снимал и снимаю интервью только с теми, кто мне интересен, и с кем, по моему мнению, должно получиться прикольно. Иначе химии и «ламповости» не получится. А еще есть пусть и небольшое, но интервью с Дайго Сайто (чемпион D1GP и Formula Drift). Он же ни с кем из журналистов вообще не разговаривал на этапах. Всем техпарком его под камеру заталкивали. В общем, в этом году я уже 10 лет «около РДС».

Звезды мирового дрифта Джеймс Дин и Дайго Сайто в 2021 году выступали в RDS GP в составе команды Aimol Racing

В то же самое время параллельно развивалась другая история с человеком, который недавно дал, наверное, второе в своей жизни интервью (первое было как раз мое в 2017-м). С Анатолием Зарубиным, канал которого знают, пожалуй, все фанаты российского дрифта [интервью zaRRubin Спортсу читайте тут ]. А познакомились мы совершенно случайно.

«Устал всем объяснять, что я — не Анатолий Зарубин!»

Я увидел первый выпуск «Одержимых» и был настолько им покорен, что решил оставить комментарий: «Парни, это что-то невероятное, очень круто!» И случайно отправил его не от своего имени, а от имени своего канала. И тут мне прилетает ответ: «Блин, чувак, да мы же тоже тебя смотрим, на группу подписаны!». Слово за слово – начали общаться. Толик почти сразу предложил мне поработать над его проектом «Гоча. Япония» в качестве переводчика и голоса дубляжа. Фильм тогда просто разорвал всю тусовку! Да и сейчас он хорош.

Два сенсея мирового дрифта: Гоча Чивчян и Джеймс Дин на этапе Гран-при Российской Дрифт Серии (2021 год)

В итоге мы с Зарубиным работали вплоть до последнего времени. Сначала были только переводы иностранцев, потом голос «от автора». В итоге благодаря этому (моему голосу «от автора») и шутке, вышедшей из-под контроля, меня начали постоянно путать с Толиком. У нас с Аркадием Цареградцевым даже появилась дежурная хохма – я его звал Георгием Чивчяном и спрашивал, как его Silvia, а он меня — Анатолием Зарубиным и спрашивал, мол, как съемки проходят. Потом это пару раз вырвалось на публику, и спустя какое-то время я уже устал всем объяснять, что я — не Анатолий Зарубин! Даже фотки с ним выкладывал, мол, вот это — Зарубин, а не я. Он — создатель роликов, а я просто голос в его фильмах. Вообще, работать с ним всегда было в кайф, он очень талантливый человек, и, в то же время, очень прикольный.

Слева – Анатолий Зарубин, справа – голос его культовых фильмов «Гоча. Япония» Алексей Миловидов

Самая яркая моя работа Зарубиным – фильм про поездку Гочи на Drift Masters. У них было видео только с англоязычными комментаторами, и он предложил мне попробовать «перекомментировать» их заново. Когда я услышал, как они работают, я был в шоке от скорости речи, ее эмоциональности, и в то же время информативности. Это было безумно круто. Очень похоже на японцев, но тут было понятно, что говорят. ☺ Я решил, что во что бы то ни стало хочу сделать так же!

Результат перекомментирования – в этом видео:

Кажется, получилось. Потому что меня после этого вдруг начали считать еще и комментатором, которым я совершенно не являлся. Я ведь работал в студии по тексту, с кучей дублей. Но народу настолько зашло, что меня начали звать комментировать разные мероприятия. Отказывался. Я вообще никогда не хотел быть комментатором, даже не думал об этом! Для меня прямой эфир – это дикий стресс. Одно дело – студия, где ты один, и можно хоть 150 дублей каждой фразы записать. А тут – тебя слушает много людей, и возможности нажать на «стоп» и стереть свои слова нет.

«Я постоянно был «около РДС»

Тем не менее сначала был Феликс Читипаховян и пиратское (на тот момент) комментирование Formula Drift с ним на пару. Боже, сколько хейта я тогда словил. Решил не заниматься больше этим никогда. А потом на одном из мероприятий, на которое я приехал «в гости», один из дрифт-комментаторов, Стас Рыбин, сцапал меня и утащил в студию в эфир. Шел проливной дождь, заезды были ужасные, и мы просто сидели и шутили над происходящим. Стас суперпозитивный и веселый, и я как-то тоже подстроился под его волну. И... людям это опять зашло. Меня стали звать чаще, и я уже стал соглашаться, принял это. Новая стезя. Начал понемногу комментировать разные дрифт-ивенты. В общем, рос потихоньку.

Поскольку я постоянно был «около РДС», как-то в 2021 году меня пригласили почитать новости за кадром для их роликов. И еще. И еще. Потом я был голосом Дайго Сайто в рекламе масел AIMOL.

Вот тот самый ролик:

А в начале 2022-го мне предложили делать обзоры этапов для YouTube-канала РДС. Конечно, я согласился. Привычная студийная работа — видеомонтаж да озвучка, но я тогда решил попробовать сделать все несколько иначе, чем было до меня. Я решил попробовать поработать напрямую с судьями и пилотами, чтобы получать информацию из первых рук и выдавать ее зрителям. Благо, с этим-то никогда не было проблем, никто не отказывал.

И этот формат зашел. Я еще и получил доступ к данным закрытой на тот момент системы телеметрии RDS Drift Dynamics, чтобы разбирать заезды более подробно. Так и получился тот самый формат обзоров этапов, которые выходят на площадках РДС уже третий год. Отдельно хочу подчеркнуть, что никто из РДС никогда не влезал в написание сценария и создание моих роликов (за что им спасибо!). Это только моя работа с судьями и пилотами и мои мысли.

«Из состояния «все пропало» в «я смогу»

Как-то в феврале 2023-го гуляю я с младшим сыном, размышляю над очень неплохим контрактом, который мне буквально только что внезапно предложила одна из команд RDS GP (съемки, режиссура, озвучка), и раздается звонок. Дмитрий Добровольский. Хм... Мы, разумеется, до этого неоднократно общались в силу того, что Дмитрий Андреевич тогда был еще и судьей. Я подумал, что разговор пойдет о том, буду ли я дальше делать обзоры, может, еще о чем-то. Но в трубке раздалось совершенно другое: «Лех, а ты не хочешь РДС покомментировать?»

Я? Комментировать РДС? Чего?! Еще и на фоне только что предложенного интересного контракта… В общем, я выдал синий экран и завис. Попросил паузу в несколько дней. Подумал и решил попробовать, ведь в озвучке и переводах мне расти уже некуда. Уперся в потолок. Режиссура и съемки «на заказ» — штука крайне сложная и непредсказуемая. А тут получается новый стимул для роста в, с одной стороны, новом, а с другой стороны, более-менее привычном направлении.

Неизменный с 2023 года дуэт голосов RDS Europe – Алексей Миловидов и Евгений Шадрин

Так я и оказался в кресле комментатора RDS Europe. Я очень благодарен команде РДС за то, что не выкинули меня после первых этапов, которые, на мой взгляд, у меня прошли не очень хорошо. Это если очень мягко! Весь первый сезон я был вынужден расти и меняться очень быстро, чтобы соответствовать уровню моих гораздо более опытных коллег и в целом уровню РДС. Огромное количество анализа и работы над собой.

Да, многим мой голос привычен и нравится, но на одном этом далеко не уедешь. Каждый этап приходилось анализировать, спрашивать у всех, что нужно исправить, где подтянуть, искать какие-то свои фишки. В общем, где-то к середине сезона стало получше, а к финалу и самому стало чуть полегче. Мне очень сильно помогла поддержка от команды РДС и особенно от пилотов RDS Europe и RDS GP. Именно это вытащило меня из состояния «все пропало» в «я смогу».

Вот еще одна интересная работа Алексея Миловидова – история РДС на рязанской трассе ATRON International Circuit с ее знаменитой «стеной-магнитом»:

Помню, как Гоча, который был судьей на одном из этапов RDS Europe, подошел ко мне и сказал: «Леха, блин, у вас так офигенно получается! Так живо, со стебом, весело». Услышать это от него — дорогого стоит. В этом году мне предстояло продолжать расти как комментатору и работать над собой. По-прежнему не очень легко выходить в прямой эфир, но я наконец-то начал получать удовольствие от комментирования.

Федор Воробьев и его «Жига-Царь» на финальном этапе RDS Europe 2024 в Рязани

Весь этот «движ» на этапах, позитивное общение, встречи со старыми знакомыми, приобретение новых! Раз уж я так плотно занят в РДС, то решил подтянуть в работу и свои «истоки». Я изначально композитор-аранжировщик. Приятно, что теперь треки, которые вы слышите в трансляции RDS TV, — мое творчество. Специально для РДС была написана тема награждения, и, возможно, скоро будет тема для парада. Долгие годы я был «около РДС», а теперь работа — плотнее некуда, причем в самых разных областях.

И это здорово на самом деле. Мне очень близко стремление Дмитрия Добровольского сделать из РДС чемпионат мира и обойти по популярности «Формулу-1». Надеюсь, когда это произойдет, я тоже буду «где-то тут».

Всем дрифт!

Фото: RDS, Павел Ткачук, личный архив Алексей Миловидова.