А у нас есть блог претендента на топ-3 ЧМ по ралли! Последняя драма – гонка по Чили вслепую

От команды Трибуны: привет! Вы в блоге гонщика Николая Грязина. Недавно он победил в гонке WRC2 (аналог «Ф-2» для мира ралли по уровню техники, но все равно со статусом чемпионата мира), которая проходила в Центральной Европе по Австрии, Чехии и Германии, и взял второе место на Ралли Чили, во время которого ему пришлось ехать почти вслепую. В этом посте он рассказал о возникших сложностях и раскладе, при котором Николай и другой гонщик могут занять второе место.

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Эта история началась на чемпионате WRC2 в Чили.

Нам с французским гонщиком Йоханом Росселем, моим напарником по команде DG Sport Competition, было крайне важно собрать как можно больше очков в этой гонке. За этим же «охотился» и наш соперник – норвежец Ольвер Сольберг.

В пятницу мы лидировали, а суббота была непростая из-за погодных условий.

В Чили – самое начало весны, а значит холодные горы, что влечет за собой низкую облачность, сильную влажность и туман. Все спецучастки проходили в горах, а некоторые приходилось преодолевать в кромешном тумане. На одном спецучастке видимость была настолько плохая, что местами я ехал только на слух по стенограмме, просто представляя, куда нужно повернуть.

Несмотря на трудности, я ехал с хорошим отрывом. Позади был Оливер Сольберг, третьим шел Россель. Интервал между каждой машиной в спецучастке составляет 2 минуты, как и положено в WRC.

Вдруг Оливер пробил колесо, и начал менять его на спецучастке. Смена колеса заняла у него как раз те самые две минуты, которые нужны, чтобы автомобиль соперника не пылил тебе в лобовое стекло. Следовавший за Сольбергом француз почти уперся в противника, который уже начал движение. Йохан не обгонял, приняв туман за пыль от машины, и разрыв увеличился, так как норвежец ехал очень быстро.

Мой напарник по команде потерял много времени из-за этой ситуации и тем же вечером написал заявление гоночным судьям на пересмотр времени. Судьи приняли решение в пользу Йохана, так как видели ситуацию по GPS, но не по камерам. В итоге Йохан Россель стал первым, я занял второе место, несмотря на борьбу. Наш главный соперник Сольберг занял четвертое место и также подал апелляцию на пересмотр результатов.

В итоге Федерация не поменяла своего мнения… Так что Россель остается в борьбе за титул чемпиона.

Учитывая неразбериху с очками, следующий этап – Ралли Центральной Европы в классе WRC2, был для нас очень важен.

Этап сложился для нас просто прекрасно. Гонки на асфальте подходят нам, ехали быстро, все держали под контролем и не ошибались. Мы захватили лидерство в пятницу и продолжали успешную гонку, обеспечив отрыв от второго места на целых две минуты.

А вот Йохан допустил ошибку после пятничного дня, разбил машину, потерял много времени и выпал из зоны очков, что лишило его шансов на титул чемпиона. И хотя по очкам наш напарник по команде все еще впереди моего экипажа, он уже использовал все семь этапов для набора очков, как, впрочем, и еще один наш основной соперник – Оливер Сольберг. Система работает так: ты можешь ехать сколько угодно гонок в чемпионате мира. Но в классе WRC2 на сбор очков ты можешь номинировать только 7 этапов. И 6 лучших результатов пойдут в итог чемпионата мира в этом классе. То есть, я могу ехать 10 гонок чемпионата, но собрать очки только в 7 из них, а в остальных трех гонках я просто проеду без очков.

У меня же еще есть этап, на котором могу собрать очки. Если хорошо проеду следующую гонку в Японии, смогу обеспечить себе место на подиуме по итогу года в классе WRC2.

По подсчетам получается, что Сольберга мы можем и не догнать, но в Японии будем бороться с финским пилотом Сами Пайари, у которого большой шанс на титул чемпиона мира в нашем классе. Если сможем победить на этапе в Японии, а Пайари будет третьим, разделим титул вице-чемпиона на двоих! Получается, что сразу два человека могу вместе занять второе место по итогу чемпионата.

Пишите в комментариях, что думаете на этот счет!