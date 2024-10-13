От разнорабочего до семи титулов главных гонок Австралии: путь легендарного Уинкапа

От редакции : Привет! Вы в автоспортивном блоге «Pole Position ». Поддержите автора плюсами и подписками, тогда таких классных рассказов будет больше! Сегодня вашему вниманию – карьера легендарного Джейми Уинкапа: история о таких монстрах миноров редки для изданий на русском, так что особенно заслуживают плюса!

Джейми Дэвид Уинкап родился в Гринсборо, в феврале 1983 года в семье Дэвида и Сандры. Страсть к гонкам пришла к нему с детства, ведь его отец и дядя одно время увлекались гонками на катерах, а позже гонками на автомобилях. Кроме того, дядя одно время работал с легендой ATCC (Australian Touring Car Championship) Алланом Моффатом. По воспоминаниям самого Джейми, картинг он впервые увидел у своего дяди, когда ему было 7 лет. Уже на следующий день они посетили картинг-центр, в который юный Уинкап продолжал ходить почти постоянно на протяжении следующего года.

В 1992 году Джейми принял участие в своей первой гонке на картах в классе новичков. Первый трофей, по воспоминаниям, он выиграл в 1993-м в Суон-Хилл. В 1994 году была одержана победа в чемпионате штата Виктория среди новичков, а также выиграна картинговая гонка, приуроченная к Гран-при в Аделаиде, что позволило ему завоевать титул новичка года. Джейми учился в колледже Элтем, хотя учеба уже тогда была для него не на первом месте, поскольку он пропускал по сорок дней из-за поездок на гонки. Во время своей карьеры Уинкап сдружился с другим молодым картингистом – Уиллом Дэвисоном, их карьеры прошли бок о бок через многие годы.

Перед финалом сезона 1999 года в чемпионате Австралии по картингу его отец и дядя объявили ему, что вложили деньги в болид австралийской «Формуле-Форд» и им необходимо переходить на ступень выше, если он выиграет титул, что собственно он и сделал.

Формулы

В дебютный год они выступали за собственную команду, используя в качестве трейлера грузовик дяди. С настройками и доводками машины до гоночного уровня семье Уинкапов помог их друг – Рон Харроп, работавший инженером в Holden Racing Team. В 2000 году он участвовал в различных гонках в штате Виктория, но не выиграл ни одной из них. В следующем году перешел в национальный чемпионат Австралии «Формула-Форд», в котором он также не смог победить, но более уверенная езда позволила ему занять третье место позади Уилла Дэвисона и Уилла Пауэра.

Семье стало очевидно, что для большего успеха необходима поддержка профессиональной команды, таким образом в 2002-м он попал в Sonic Motorsport, которой руководил Мик Риттер. Как позже рассказывал Джейми, Риттер заставлял своих пилотов выполнять полезную работу в гараже команды, чтобы познать дух спорта. Уинкап выиграл несколько гонок, но выявилась проблема с нехваткой средств на продолжение участия в «Формуле-Форд».

Начало в V8

По счастливому стечению обстоятельств и благодаря знакомству семьи с Россом Холидеем, в том же 2002-м он попал на тесты суперкаров на трассе Mallala Motorsport Park, где он управлял «Фордом» Falcon EL. Такой первый успешный тест от Джейми позволил его отцу и дяде обратится к Гэрри Роджерсу, чтобы просить поддержки. Роджерс дал денег на оплату оставшейся части сезона в «Формуле-Форд» и предоставил тестовый день в Уинтоне на автомобиле своей команды из суперкаров. Как позже говорил Джейми, это был не самый лучший его день из-за непривычной машины.

Однако, эти сессии впечатлили Роджерса, и он предложил проехать гонку Queensland 500 за рулем суперкара в сентябре. В те же выходные состоялась и этап «Формулы-Форд», в которой Уинкап боролся за чемпионство. Выиграв субботнюю гонку, и тем самым обеспечив себе чемпионский титул, он пропустил воскресный заезд, чтобы сосредоточиться на первой гонке в V8 Supercars. Эту гонку Джейми и его напарник Макс Дюмесни закончили в середине третьей десятки, но босс команды остался доволен работой Уинкапа, и его позвали выступить на главной австралийской гонке Bathurst 1000. Только с другим напарником – Марком Носке.

Джейми Уинкап за рулем «Холден» VX Commodore во время своей первой гонки Bathurst 1000

Джейми вспоминает, что было очень трудно физически переносить езду по трассе на суперкаре, даже при том, что он занимался с тренерами ранее. Как он выразился, у него было чувство отставания от машины. Высокие температуры повлияли на Уинкапа и он совершил ошибку на вершине горы, отправив машину в ограждение. Как он говорил журналистам позже: «Я думал мне придется вернуться к картингу из-за нехватки денег у семьи». Но Гэрри Роджерс что-то увидел в этом парне, поскольку на 2003-й ему был предложен полноценный контракт. С условием, что вне гонок он работает разнорабочим на автостоянке Роджерса в Мельбурне.

Уинкапу достался старый автомобиль «Холден» VX Commodore, напарник Гарт Тандер получил новую версию. Сезон складывался не очень хорошо: лучшим результатом стало 12-е место во второй гонке в Голд-Косте. Уинкап попал в серьезную аварию в Новой Зеландии на предпоследнем этапе сезона, что здорово пошатнуло его уверенность в себе. Разница в росте между пилотами привела к неправильной посадке Уинкапа, из-за которой на своем отрезке он неверно оценил ситуацию и врезался в стену. Последовавший за этим продолжительный ремонт лишил экипаж шансов на подиум, а Уинкапа оставил без места на следующий год.

Джейми вернулся в семейный печатный бизнес, но тут на него вышел Ларри Перкинс, предложив тестовый день. В первой половине того дня все было хорошо, но вот во второй Уинкап умудрился развернуть автомобиль на апексе и улетел в гравийную ловушку. Как потом вспоминал Джейми, вскоре к нему приехал Ларри Перкинс, который высказывал о нем все.

К счастью, у нашего героя появился шанс на еще один тестовый день с командой Tasman Motorsport, где его просматривали вместе с Фабианом Култхардом. Тесты прошли хорошо, команда была готова его подписать, но тут снова объявился Перкинс, который предлагал контракт на Bathurst в 2004-м. Как говорил Уинкап, это было риском, но он согласился на предложение от Ларри, поскольку это могло открыть и другие двери.

В этих гонках он выступал в паре со старшим братом своего приятеля Уилла – Алексом Дэвисоном. В Сэндауне все пошло не очень, а вот в Bathurst они провели прекрасную работу и финишировали в десятке, что для экипажа, выступающего на старой машине было феноменальным результатом. Правда, после такого хорошего выступления места в команде Ларри Перкинса ему не нашлось.

Поэтому пришлось обратиться к Tasman Motorsport, c которыми он расстался не очень хорошо. После долгих обсуждений боссы приняли решения подписать Уинкапа. Этот сезон стал по-настоящему прорывным для Джейми. Машина позволяла ехать достойно, в топ-10 он стал попадать чаще.

Джейми Уинкап в составе Tasman Motorsport в 2005 году

Для гонок на выносливость в том сезоне он пересаживался в автомобиль к своему напарнику Джейсону Ричардсу, с которым они нашли общий язык. Совместная работа позволила им занять третье место в Сэндауне. В Bathurst они даже лидировали, но финишировали только вторыми. И это был невероятный успех.

Тройная восьмерка

Через пару дней на номер Уинкапа поступил звонок, изменивший его жизнь. На том конце провода был Роланд Дэйн – руководитель Triple Eight Race Engineering. Он хотел встретиться с молодым пилотом из Мельбурна. Вскоре ему на почту пришло трехлетнее соглашение, которое по деньгам было не самым выгодным. Но он его принял.

Таким образом, сезон 2006 года Уинкап начал в качестве пилота Triple Eight и напарника Крейга Лаундса. Первая гонка сезона проходила в Аделаиде. Джейми сразу же показал темп машины, привезя ее в десятку на стартовой решетке. А в гонке он стал третьим, финишировав позади своего напарника и Рика Келли. На следующий день все ждали успеха Джейми Уинкапа, поскольку Лаундс попал в аварию. И именно тогда, 26 марта 2006 года , он одержал свою первую победу в австралийских V8 Supercars. Следующая часть сезона была для него достаточно спокойной, ведь удалось завоевать еще один подиум, финишировав вторым в Уинтоне.

Джейми Уинкап на подиуме после своей первой победы в V8 Supercars

Настало время гонок на выносливость, для которых, как и раньше в Tasman Motorsport, он пересаживался в другую машину команды. На этот раз он должен был ассистировать Лаундсу за рулем «тройной восьмерки». Дуэт был претендентом на победу в Сэндауне, но гоночная стратегия позволила финишировать только третьими. Еще тут случилась трагедия – гоночный мир потерял Питера Брока, которого Лаундс считал своим гоночным отцом.

Уинкап позже признавался, что это были странные дни: Лаундс хотел победить, но ему было морально тяжело из-за произошедшего. Джейми считает, что тогда сила «Короля Горы» была с ними, что и помогло одержать победу в Bathurst 1000 – первую для будущей легенды спорта. Этот успех помог ему занять десятое место в чемпионате, которое гарантировало продление контракта на следующий год.

Крейг Лаундс и Джейми Уинкап – победители Bathurst 1000

Попытка вернуть долг

В 2007-м машина стала лучше подходить Уинкапу. Она была более нейтральной в отношении зацепа, что позволило показывать выдающиеся результаты. В начале сезона у него был подиум в Аделаиде, но серия неудачных гонок на Wanneroo Raceway не позволила ему оказать давление на своего бывшего напарника по команде Гарта Тандера, который выиграл все гонки данного этапа. Вернуться на вершину Джейми смог лишь в Уинтоне, где одержал первую победу в сезоне. Но он все равно отставал от Тандера, который в оставшихся двух гонках этапа оформил победный дубль.

Все начало меняться в Сэндауне, где он вновь объединился с Крейгом. Дуэт смог одержать победу в обоих эндурансах сезона. Что в совокупности с неудачей Тандера на Bathurstе позволило вернуться в игру. Каждый из соперников выиграл еще несколько гонок, а это означало, что судьба титула будет решаться на трассе Phillip Island. Тандер одержал две победы, а Уинкап финишировал третьим в каждой из этих гонок, что означало перенос разборки за титул в последнюю гонку.

В ней Тандер финишировал четвертым, а вот Уинкап не смог обойти Тодда Келли, что означало проигранный титул с разницей в два очка. Вернуть долг не удалось.

Титул

По окончании прошлого сезона Роланд Дэйн подписал новый контракт с Уинкапом. Видимо, это подбодрило Джейми, ведь он выиграл обе гонки первого этапа сезона в Аделаиде. Этап на городской трассе в Новой Зеландии преподнес Уинкапу сюрприз. Во время квалификации, он столкнулся с Тоддом Келли, из-за чего вылетел в стену на скорости 200 км/ч.

Этот инцидент привел к изменению геометрии шасси, что означало невозможность участия в этапе и потерю трехсот очков. Уинкап вернулся к гонкам меньше, чем через месяц, завершив две из трех на подиуме, но Марк Уинтерботтом выиграл каждую из них. Затем их ждал уик-энд в Сэндауне, где было три гонки, две из которых выиграл Джейми.

Пришло время эндурансов, где уже типичным стало объединение с Лаундсом, но на этот раз обслуживание «тройной восьмерки» велось со стороны гаража Уинкапа. Гонка прошла для них спокойно, они стали одними из немногих, кто выиграл Bathurst 1000 три раза подряд. Затем случилась выдающаяся серия побед, Джейми выиграл шесть гонок: три в Голд-Косте и три в Бахрейне. Этот успех позволил ему здорово оторваться от Марка. Еще он выиграл две гонки, что позволило ему взять титул уже после первой гонки финала на Oran Park Raceway. Джейми Уинкап стал чемпионом Supercars в возрасте двадцати пяти лет.

Джейми Уинкап празднует первый чемпионский титул в V8 Supercars

Последующие успехи

О дальнейших успехах Уинкапа можно говорить много, разбирая каждую его гонку и произошедшие в ней инциденты, но эта статья носит скорее ознакомительный характер, так что упомянем главные из них.

В сезоне 2009 года Джейми выиграл 11 гонок из 29, в том числе стал абсолютным победителем этапов в Аделаиде, Новой Зеландии, а также на трассе Philipp Island в конце сезона, выиграв там по две гонки за уик-энд.

Что касается Bathurst, то он вновь выступал с Крейгом Лаундсом. Проблема со сцеплением помешала им выиграть четвертую гонку подряд и стать единоличными рекордсменами по этому показателю. Они финишировали лишь пятыми, а победа досталась Уиллу Дэвисону и Гарту Тандеру. Уинкап же стал чемпионом во второй раз, опередив Дэвисона на 300 очков.

Казалось бы, уже опытный пилот и такая титулованная команда, что может пойти не так? Triple Eight решают сменить «Форд» на «Холден», поскольку первые уменьшают объем поддержки, решив сосредоточиться лишь на своей заводской команде. В начале сезона Джейми Уинкап выиграл гонки на этапах ближневосточного турне в Абу-Даби и Бахрейне. Кроме этого, он выиграл обе гонки этапа в Новой Зеландии, но вот перед этим в Аделаиде все пошло не совсем гладко из-за штрафа за ненадежно закрепленный бампер.

В целом до эндурансов была борьба ноздря в ноздрю, но финиш на 21-м месте с отставанием в девять кругов на трассе Philipp Island уменьшил шансы. В конечном итоге, титул был проигран в финале сезона в Сиднее из-за аварии в дождевой гонке.

Четыре в ряд

За межсезонье представители Triple Eight смогли освоиться с техникой «Холден» и это привело к невероятной серии побед. Ведь команда три года подряд выигрывала дубль в личном зачете чемпионата благодаря Джейми Уинкапу и Крейгу Лаундсу, которые финишировали на первом и втором местах в чемпионате. В 2014 году Уинкап выиграл и четвертый титул. Но на этот раз вторым в чемпионате стал молодой Шейн ван Гисберген.

За эти четыре года Уинкап одержал 47 побед в чемпионате, в том числе выиграв свой четвертый Bathurst 1000 в 2012 году в паре с Полом Дамбреллом. Он также выигрывал гонки Supercars, которые проводились и за пределами Австралии: так в 2013 году им были одержаны три из четырех побед на трассе COTA в Техасе. Все казалось бы было успешно, но новый сезон принес проблемы.

Падение

Сезон 2015 года складывался неплохо, но Уинкапу не хватало мотивации в некоторых моментах, потому что технически Triple Eight все еще были на уровне. Это доказывает и второе место Лаундса в чемпионате, и командный титул коллектива.

За сезон из 36 гонок действующий чемпион одержал лишь восемь побед и еще семь раз финишировал на подиуме. Одним из самых трудных моментов в сезоне была серия без пьедесталов, продолжавшаяся 12 гонок. Этот момент, а также низкие финиши в гонках на выносливость лишили шансов на пятый титул подряд. Пусть и в конце сезона Уинкап раскатился, часто финишируя на подиуме. В итоге представитель Triple Eight стал лишь пятым, уступив чемпиону Марку Уинтерботтому 599 очков.

Снова к вершине

Джейми Уинкап одержал победу на открытии сезона 2016 года в Аделаиде, а в последующих гонках часто занимал второе место. Но следующей победы пришлось ждать целых 12 гонок. Было бы неправильно говорить, что из-за подобных серий он вновь проиграл титул. Все решили гонки на выносливость. В этот раз Уинкап финишировал в Сэндауне и на Bathurst сразу за пределами топ-10, а ван Гисберген оба раза стал вторым. В конце сезона Уинкапа настигли проблемы: в третьей гонке на трассе Pukekohe Park Raceway он финишировал лишь 25-м. Ван Гисберген все оставшиеся гонки заканчивал на подиуме. Титул был проигран с разницей в 200 очков, но лидер Triple Eight вернулся в призовую тройку. По итогам года Уинкап стал вторым гонщиком в истории ATCC, кто одержал 100 побед.

Сезон 2017 года начался с того, что Triple Eight официально стали заводской командой «Холден» в Supercars. Если коротко описывать этот сезон, то его можно назвать противостоянием стабильности и ярких вспышек. Его основным соперник в чемпионате стал Скотт МакГлоклин, представляющий коллектив Dick Johnson Racing. И если представитель «Форда» одержал в сезоне восемь побед, то у Уинкапа их было всего четыре. Зато он чаще бывал на подиумах, а за пределами топ-10 финишировал лишь в четырех заездах, в отличие от своего визави, который по окончании сезона имел пять таких финишей. Наверное, это был самый плотный по результатам год, ведь Уинкап стал семикратным чемпионом с преимуществом всего в 21 балл , принеся «Холден» VF Commodore последнюю победу в чемпионате.

Джейми Уинкап – семикратный чемпион V8 Supercars

Двойное третье

С сезона 2018 года Triple Eight стали выступать на «Холден» ZB Commodore. Проблем, связанных с адаптацией к новой модели не было, но этап открытия сезона в Аделаиде у Уинкапа не задался – он смог финишировать шестым в первой гонке, а во втором заезде сошел из-за проблем с трансмиссией. В Мельбурне действующий чемпион укротил новый автомобиль и финишировал на подиуме во всех четырех гонках, одержав одну победу.

Уинкап, как и его напарник Крейг Лаундс, был быстр и на следующем этапе в Тасмании, где выиграл гонку открытия уик-энда. А вот потом в семи заездах он трижды финишировал за пределами топ-10, в то время как представитель DJR Скотт МакГлоклин одержал за этот же отрезок пять побед. Судьба титула была предрешена плохими результатами на Bathurst.

Начало нового сезона означало переход Triple Eight к стандартной схеме с двумя автомобилями, которую они использовали до конца 2015 года. Это произошло из-за ухода с полного расписания Крейга Лаундса, который теперь сосредоточился лишь на гонках на выносливость. Там они вновь объединят свои силы с Джейми Уинкапом, что и принесет плоды. Если же говорить про основной сезон, то он сложился даже чуть хуже, чем предыдущий. Конечный результат остался таким же – Уинкап занял третье место в чемпионате.

Первая победа в сезоне пришла к заслуженному гонщику лишь в 19-й гонке, которая проходила на Queensland Raceway. В предыдущих 18 гонках он шесть раз стоял на подиуме и оформил два схода из-за проблем с гидравликой. Пять гонок после победы тоже были не очень результативны в плане кубков, но вот начиная с Bathurst ситуация стала налаживаться. В паре с Лаундсом они квалифицировались на шестом месте и смогли отыграть две позиции, что позволило им финишировать четвертыми, в двух секундах от подиума. Затем в Голд-Косте была одержана одна победа и завоевано второе место.

В завершении эндуро-сезона пилотов ждала гонка в Сэндауне, которую дуэт под номером 888 выиграл. Столь сильный отрезок позволил Уинкапу сохранить шансы на вице-чемпионство до финального этапа в Ньюкасле, который они с ван Гисбергеном провели очень ровно, одержав по одной победе. Но Шейн опередил Джейми, заняв в последней гонке седьмое место, а Уинкап до этого стал восьмым в предпоследнем заезде. Джеймс Дэвид Уинкап снова стал третьим, набрав 3208 очков. Что почти на 650 баллов меньше, чем у чемпиона.

Трудный двадцатый

Все ожидали, что 2020-й принесет успех Уинкапу, но всем известно с чем столкнулся мир в этом году. Чемпионат начался в феврале в Аделаиде, где Уинкапу удалось выиграть гонку открытия и финишировать в пятерке в воскресенье. Затем пелотон должен был традиционно гоняться в Мельбурне, но тогда все отменилось. Сезон возобновился в конце июня на трассе Sydney Motorsport Park, которая приняла третий, а позже и четвертый этап в году. Из-за всплеска коронавируса сдвоенные этапы также прошли на трассах Hidden Valley Raceway, Townsville Street Circuit и Bend Motorsport Park.

Уинкап смог выиграть еще три раза в Хайден Вэлли и Таунсвилле. Кроме этого, он еще десять раз поднимался на подиум. Окончание сезона могло напомнить семикратному чемпиону момент его дебюта в Supercars, ведь он врезался в стену на Bathurst на 33-м круге дистанции.

Последний танец

В 2020-м «Дженерал Моторс» объявил, что «Холден» прекратит свою существование в конце 2021 года. Видимо, это и сыграло роль в решении Уинкапа провести свой последний полный сезон в Supercars.

В этом сезоне Уинкап сумел 13 раз финишировать на подиуме, а еще одержал две победы. Что касается финала сезона, то гонка Bathurst в этом году стала последней гонкой в одной машине для Джейми и Крейга, которые к этому моменту провели уже семь гонок вместе и одержали в них три победы. В этот раз они закончили четвертыми, проиграв борьбу за подиум Erebus. Выступление на полном расписании в Supercars Уинкап закончил на мажорной ноте, став вторым в чемпионате. Он уступил ван Гисбергену 211 очков, тем самым обеспечив Triple Eight дубль в зачете пилотов и командный титул.

Гоночный Босс

В 2022 году Уинкап сменил на посту руководителя Triple Eight своего «гоночного отца» Роланда Дэйна, уступив руль автомобиля чемпиону Super2 – Броку Фини. Но австралийские суперкары хороши тем, что там даже уходя можно не уходить. В этом сезоне была всего одна гонка на выносливость, где и вернулся за руль Джейми Уинкап. Вы спросите, но ведь это означает, что Крейг Лаундс не получит место для участия в Bathurst 1000? Благо в Supercars есть система wild-card, которая и позволила Triple Eight заявить машину для Лаундса и его напарника Деклана Фрейзера.

Но вернемся к истории босса. Для него и Фини гонка закончилась на пятом месте, в нескольких секундах позади Костеки. Что важно, Triple Eight выиграл эту гонку усилиями Шейна ван Гисбергена и Гарта Тандера.

В следующем году в календарь вернулся Sandown 500, где Уинкап вновь сел за руль – он управлял «Шевроле» Camaro. В том сезоне Erebus Motorsport и Броди Костеки были невероятно сильны. И к сожалению для Triple Eight, победу в гонке одержал не Шейн ван Гисберген, ведущий борьбу в чемпионате с Костеки, а Брок Фини и Джейми Уинкап. Кстати, этот успех был 250-м для Triple Eight.

Времени на празднование не было. Впереди всех ждал Bathurst 1000, в котором ван Гисберген и Ричи Стэнуэй одержали победу. Но второе место Костеки не позволило Triple Eight сохранить титул. Что же касается Уинкапа и Фини, то они из-за технических проблем проиграли лидеру 19 кругов и финишировали на 23-м месте.

Джейми Уинкап и Брок Фини – победители Sandown 500

Выводы

Джейми Дэвид Уинкап присоединился к молодой команде Triple Eight в 2006 году. За время его нахождения в «тройной восьмерке», командой была 10 раз выиграна гонка Bathurst, 10 раз выигран чемпионат водителей Supercars, семь побед из которых на счету Уинкапа, и 11 раз выигран командный титул.

Многое из вышеперечисленных вещей – заслуга Джейми Уинкапа, который стал человеком «Make Triple Eight Great». Хотя он мог закончить, не успев начать в суперкарах. Но его история не закончена: он проедет очередной тысячник на Mount Panorama. И кто знает, может в следующем году они в восьмой раз объединятся с Крейгом Лаундсом. История этого спорта пишется на наших глазах.

Фото: Gettyimages /Brendon Thorne.