Представляете, ЦСКА есть и в мотогонках – с байками до 300 км/ч! Вот как они туда ворвались

От редакции : Привет! Вы застали дебют мотоспортивного ЦСКА на Спортсе! Такое точно заслуживает плюса, подписки и комментария.

Скорость, адреналин, ЦСКА

Когда вы слышите аббревиатуру ЦСКА, что первым приходит на ум? Футбол, баскетбол, хоккей? А как насчет мотогонок?

За громким названием Центрального Спортивного Клуба Армии (ЦСКА) стоит настоящая спортивная империя, где футбол – лишь один из многих направлений. Сегодня мы расскажем вам о не менее ярком и зрелищном виде спорта в составе армейского клуба – мотогонках. ЦСКА объединил под своим брендом команды по самым разным дисциплинам – от зимних и летних олимпийских видов до неолимпийских и военно-прикладных. Мотоспорт относится к техническим видам спорта, которые входят в число неолимпийских направлений клуба. Но это не умаляет их значимость и зрелищность!

Что такое шоссейно-кольцевые мотогонки?

Мотогонки – целая вселенная различных дисциплин, от внедорожных гонок до шоссейно-кольцевых соревнований. Профессиональная гоночная команда ЦСКА специализируется именно на последнем – кольцевых мотогонках. Представьте себе: автодром, трасса имеет конфигурацию кольца, и мотоциклисты, разгоняющиеся до 300 км/ч, демонстрирующие невероятное мастерство управления.

Чемпионаты, в которых гонщики принимают участие проходят на лучших треках России: «Москоу Рейсвей» (Москва), «Мячково» (Москва), «Игора Драйв» (Санкт-Петербург), «НРинг» (Нижний Новгород), «Казань Ринг» (Казань), «Крепость Грозная» (Грозный).

История этого вида спорта берет начало в первой половине ХХ века, в 1949 году появилось первое международное соревнование по шоссейно-кольцевым мотогонкам – чемпионат MotoGP. Сегодня есть две главные подкатегории кольцевых мотогонок: Мото Гран-при и «Супербайк» (SBK).

Гонки категории Гран-при – соревнования на «прототипах»: мотоциклах, которые нельзя приобрести в магазине, они разрабатываются и выпускаются исключительно для гонок. Гонки категории SBK – соревнования на мотоциклах, которые есть в свободной продаже, их можно купить и после некоторой подготовки и доработки – использовать на гоночном треке. Именно эти мотоциклы используются нашей командой.

Армейские гонщики выступают во всех ключевых российских гоночных сериях, включая Lemarc Чемпионат России и Чемпионат Motoring. Чемпионаты проводятся в несколько этапов (в среднем от 4 до 8 этапов) с апреля по сентябрь на разных трассах России. Как правило, сезон открывается в конце апреля на треке «Крепость Грозная», в городе Грозном, так как в это время весны температура воздуха там достаточная для проведения тренировок и гонок (приемлемой считается температура от +15 градусов Цельсия).

Каждый этап представляет собой трехдневное событие: пятница – тренировочный день, суббота – день квалификаций, и, наконец, воскресенье – день гонок.

Техника и командная работа – основа успеха

Как правило, любая национальная гоночная серия включает три основных класса мотоциклов: Супербайк (SBK), Суперспорт (SSP) и Суперспорт 300 (SSP300). Эти классы различаются объемом двигателя и мощностью, что определяет скорость и сложность управления мотоциклом.

В национальных сериях обычно представлены три класса техники:

• «Супербайк» (SBK): 1000 куб. см.

• «Суперспорт» (SSP): 600 куб. см.

• «Суперспорт» 300 (SSP300): 300 куб. см.

Каждый класс принимает участие в отдельном гоночном заезде. Считается, что чем выше категория, тем выше уровень гонщика и более энерговооруженный мотоцикл

Мотоциклы SBK – самые тяжелые, мощные и развивают наибольшую скорость на прямых, до 300+ км/ч. Современные мотоциклы – сложные машины, имеющие большое количество вспомогательных систем, электронные блоки управления двигателем и контролем тяги, регулируемую подвеску, системы сбора информации и многие другие. Именно для того, чтобы комплексно обслуживать, настраивать мотоцикл и готовить его к каждой гонке, и нужна команда.

От ипподрома до автодрома: история мотоспорта ЦСКА

История мотогонок в нашей стране богата яркими событиями. В 1920 году на Московском ипподроме прошло первое первенство РСФСР по мотоспорту. Через два года пионеры мотоспорта организовали грандиозное дорожное соревнование на дистанцию 556 верст. А 1924 год ознаменовался сразу двумя историческими событиями: первым первенством СССР, объединившим гонки на ипподроме и шоссе, и первым зимним соревнованием по маршруту Москва – Ногинск – Москва. Эти события заложили фундамент для развития отечественного мотоциклетного спорта.

Истоки же армейского мотоспорта уходят корнями в начало 30-х годов прошлого века. В гараже старинного кадетского корпуса в Лефортово группа энтузиастов создала первый армейский коллектив. Официальным днем рождения можно считать 19 ноября 1948 года, когда была сформирована «Команда мотоциклистов Военно-воздушных сил МВО».

Под руководством генерал-майора В.И. Сталина (да, сына генсека: он курировал создания футбольной, баскетбольной и хоккейной команд ВВС, был председателем Федерации конного спорта СССР, а также судил авто-, мото и велоспорт) была собрана сильнейшая в стране мотоциклетная команда, ставшая основой мотокоманды ЦСКА. За 20 лет существования гонщики завоевали более 160 чемпионских титулов и почти 300 призовых мест на первенствах страны.

Развитие мотоспорта в СССР шло семимильными шагами, и вскоре стало ясно, что одних талантливых гонщиков недостаточно. Нужны были и квалифицированные наставники. Ответом стало открытие специальных курсов по подготовке тренеров-инструкторов при Московском институте физической культуры и спорта. Эта инициатива позволила создать целую плеяду высококлассных специалистов, способных воспитывать чемпионов. Но ЦСКА не ограничивался только подготовкой кадров.

Мотокоманда армейцев стала настоящей кузницей не только чемпионов, но и технических инноваций. Здесь рождались идеи, которые затем воплощались в жизнь на ведущих мотоциклетных заводах страны. Спортсмены, тренеры и механики ЦСКА постоянно экспериментировали, совершенствуя конструкции двигателей и ходовой части. Их разработки высоко ценились не только производителями, но и соперниками по трекам.

В апреле 1960 года Центральный спортивный клуб Министерства обороны обрел свое нынешнее имя – ЦСКА. За свою историю команда выступала под разными названиями: ВВС, ВВС МВО, ЦДКА, ЦСК МО. Неизменным оставалось одно – армейские мотогонщики были лучшими из лучших. Подтверждение тому – 16 побед в главном трофее мотокросса, призе имени легендарного летчика В.П. Чкалова. Этот рекорд до сих пор остается непревзойденным и вдохновляет нынешнее поколение гонщиков ЦСКА.

Мастер спорта СССР Анатолий Олейников, неоднократный чемпион СССР по ШКГ и мотокроссу

ЦСКА сегодня: возрождение легенды

После распада Советского Союза команда по шоссейно-кольцевым мотогонкам ЦСКА продолжала существовать, но в различных воплощениях. На протяжении нескольких лет она выступала под комбинированными названиями: например «ЦСКА Панавто-Ямаха». Также некоторые талантливые российские гонщики, являясь атлетами Центрального спортивного клуба Армии, участвовали в соревнованиях за другие команды. 2024 год знаменует собой важную веху в истории команды — впервые за долгое время мы выступаем под историческим брендом ЦСКА без дополнительных приставок. Это не только дань уважения славному прошлому, но и символ нового этапа развития команды!

Современная профессиональная гоночная команда ЦСКА – слаженный механизм из спортивного директора, тренера, инженера, шеф-механика, младших механиков и, конечно же, гонщиков. Количество гонщиков, выступающих в разных классах за одну команду не лимитировано, однако, чтобы команда могла справляться со всеми задачами, их количество должно быть не больше 4 человек. Для того, чтобы спортсмен мог достичь высокой скорости на трассе и пройти круг за наиболее короткое время, работа с мотоциклом не прекращается — команда постоянно меняет характеристики электроники, корректирует работу подвески, изменяет геометрию мотоцикла и подбирает шины разного состава. За каждой победой отдельно взятого гонщика кроется кропотливая работа всего коллектива команды!

За последние 10 лет уровень российских команд и гонщиков существенно вырос. Многие наши атлеты успешно выступали на мировой арене до недавнего времени, что не может не говорить о конкурентоспособности наших спортсменов и о высоком уровне квалификации наших команд.

Макар Юрченко выступал в европейской серии Moto3 и категории Moto3 чемпионата мира (аналоги «Ф-3») – 2 подиума

Владимир Леонов участвовал в Moto2 (пара заездов в топ-10), мировом «Суперспорте» (три подиума), национальных чемпионатах Италии и Германии

Алексей Иванов соревновался на этапах чемпионата Мира и Европы, в национальном чемпионате Испании

Дмитрий Седин и Сергей Власов выступали в национальном чемпионате Италии

Антон Еремин и Ярослав Карпушин участвовали в национальном чемпионате Испании

Сергей Крапухин боролся в национальном чемпионате Германии и на этапах чемпионата мира

Артем Мараев и Александр Васильев выступали в юниорской серии ADAC (Всегерманский гоночный клуб) в Германии

Мы будем рады видеть новые лица среди болельщиков и фанатов мотоспорта и приглашаем читателей на мотогонки! Ведь мотоспорт – это действительно целый мир адреналина, опасности, самоотверженности и борьбы на сверх-скоростях!