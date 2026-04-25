Гельмут Марко: «Для замены Ламбьязе «Ред Булл» взял человека из «Феррари»
Марко сообщил, что в «Ред Булл» уже появилась замена для Ламбьязе.
Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что в команде уже нашли замену для Джанпьеро Ламбьязе – гоночного инженера Макса Ферстаппена, который покинет коллектив после 2027-го – однако не стал уточнять, кого именно взяли в Милтон-Кейнс.
«Успешных людей всегда переманивают, а Ламбьязе всегда был на виду у публики благодаря Максу. На этот случай в качестве замены взяли человека из «Феррари», – рассказал Марко.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А на замену Ферстаппену взяли Марка Жене ?)