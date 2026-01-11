Формула Е. Мехико. Кэссиди одержал победу после старта с 13-го места
Кэссиди выиграл вторую гонку сезона-2025/26 в «Формуле Е».
Гонщик «Ситроена» Ник Кэссиди финишировал первым на Е-При Мехико, где стартовал с 13-го места.
Вторым стал пилот «Махиндры» Эдоардо Мортара, последнюю строчку подиума занял Оливер Роулэнд из «Ниссана».
После двух этапов личный зачет возглавляет Ник Кэссиди с 40 очками, за ним идет Джейк Деннис с 36 баллами. На третьем месте расположился Оливер Роулэнд – 34 очка.
Формула Е. Сан-Паулу. Деннис выиграл первую гонку сезона-2025/26
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Официальный сайт «Формулы Е»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости