Формула Е. Мехико. Кэссиди одержал победу после старта с 13-го места

Кэссиди выиграл вторую гонку сезона-2025/26 в «Формуле Е».

Гонщик «Ситроена » Ник Кэссиди финишировал первым на Е-При Мехико, где стартовал с 13-го места.

Вторым стал пилот «Махиндры» Эдоардо Мортара, последнюю строчку подиума занял Оливер Роулэнд из «Ниссана ».

После двух этапов личный зачет возглавляет Ник Кэссиди с 40 очками, за ним идет Джейк Деннис с 36 баллами. На третьем месте расположился Оливер Роулэнд – 34 очка.

Формула Е. Сан-Паулу. Деннис выиграл первую гонку сезона-2025/26

