Формула-2. Испания. Версхор выиграл 1-ю гонку, Данн прорвался с 19-го места на 2-е и стал лидером чемпионата, Вильягомес – с 22-го на 3-е, Линдблад – 9-й

Версхор выиграл гонку «Ф-2» в Барселоне, Данн возглавил чемпионат после прорыва.

Гонщик «МП Моторспорт» Рихард Версхор первым пересек финишную черту в спринте «Формулы-2» в Испании.

Второе место занял пилот «Родена» Алекс Данн, третье – Рафаэль Вильягомес из «Ван Амерсфорт ».

Призеры оказались в числе тех, кто решил поменять шины за машиной безопасности, которая появилась на трассе после столкновения напарников по «Преме» Габриэле Мини и Себастьяна Монтойи. Данн прорвался после старта с 19-й позиции, Вильягомес – с последней, 22-й.

Гонщик «Хайтека» Люк Браунинг финишировал седьмым, еще один претедент на титул Леонардо Форнароли («Инвикта»), стартоваваший с поула – восьмым, пилот «Кампоса » Арвид Линдблад – девятым.

Подиум позволил Данну стать новым лидером чемпионата. На счету ирландца 76 баллов, его преследуют Браунинг (72), Версхор (69), Форнароли (65), пилот «ДАМС » Джек Кроуфорд (61) и Линблад (51).

Формула-2. Испания. Линдблад впервые выиграл квалификацию, Монтойя – 2-й, Маини – 3-й