Формула-3. Австралия. Камара выиграл 2-ю гонку, Бедрин – 4-й
Бедрин финишировал четвертым в главной гонке «Ф-3» в Мельбурне.
Пилот «Трайдента» Рафаэль Камара одержал дебютную победу с поула в основной гонке «Формулы-3».
Вторым финишировал его напарник Ноа Стремстед, третьим – гонщик «Ван Амерсфорт» Теофил Наель, четвертым – Никита Бедрин из «Эй-Ай-Экс Рейсинг».
Заезд проходил под дождем, который усиливался со временем. Гонку прерывали выездами машины безопасности.
Камара лидирует в чемпионате после первого этапа с 28 очками, следом располагаются Наэль (19), Стремстед (18), Бедрин (17) и пилот «Хайтека» Мартиниус Стенсхорне (14).
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Формула-3. Австралия. Камара выиграл дебютную квалификацию, Бедрин – 4-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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