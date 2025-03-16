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Формула-3. Австралия. Камара выиграл 2-ю гонку, Бедрин – 4-й

Бедрин финишировал четвертым в главной гонке «Ф-3» в Мельбурне.

Пилот «Трайдента» Рафаэль Камара одержал дебютную победу с поула в основной гонке «Формулы-3».

Вторым финишировал его напарник Ноа Стремстед, третьим – гонщик «Ван Амерсфорт» Теофил Наель, четвертым – Никита Бедрин из «Эй-Ай-Экс Рейсинг».

Заезд проходил под дождем, который усиливался со временем. Гонку прерывали выездами машины безопасности.

Камара лидирует в чемпионате после первого этапа с 28 очками, следом располагаются Наэль (19), Стремстед (18), Бедрин (17) и пилот «Хайтека» Мартиниус Стенсхорне (14).

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Формула-3. Австралия. Камара выиграл дебютную квалификацию, Бедрин – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Никита Бедрин
результаты
logoФормула-3
Эй-Ай-Экс Рейсинг
Ван Амерсфорт
Трайдент
Хайтек
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