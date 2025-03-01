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MotoGP. Гран-при Таиланда. Марк Маркес выиграл спринт и возглавил чемпионат впервые с 2019-го, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й

Маркес-старший стал сильнейшим в квалификации и спринте в Таиланде.

Марк Маркес выиграл свой первый спринт в составе «Дукати» на Гран-при Таиланда и стал лидером сезона-2025.

Испанец удержал первое место с поула и возглавил MotoGP впервые с триумфального 2019 года. Напарник Марка Франческо Баньяя опередил Алекса Маркеса на старте, однако пилот «Грезини» быстро вернул себе вторую строчку.

Новичок чемпионата Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») финишировал четвертым.

MotoGP

Гран-при Таиланда

Бурирам

1 марта 2025 года

Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») – 13 кругов

2. Алекс Маркес («Грезини») +1,185

3. Франческо Баньяя («Дукати») +3,423

4. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +4,392

5. Франко Морбиделли («ВР46») +5,790

6. Педро Акоста («КТМ») +11,700

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +13,437

8. Брэд Биндер («КТМ») +14,228

9. Хоан Мир («Хонда») +15,453

10. Жоан Зарко («ЛЧР») +16,209

11. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +16,817

12. Марко Беццекки («Априлия») +17,152

13. Фермин Альдегер («Грезини») +17,741

14. Маверик Виньялес («Тек 3») +18,984

15. Лука Марини («Хонда») +19,149

16. Мигел Оливейра («Прамак») +19,569

17. Алекс Ринс («Ямаха») +20,140

18. Энеа Бастианини («Тек 3») +23,948

19. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +24,594

20. Лоренцо Савадори («Априлия») +31,443

Сошли:

Джек Миллер («Прамак»)

Фабио ди Джанантонио («ВР46»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 12 очков

2. Алекс Маркес – 9

3. Франческо Баньяя – 7

4. Аи Огура – 6

5. Франко Морбиделли – 5

MotoGP. Гран-при Таиланда. Марк Маркес выиграл первую квалификацию сезона, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФабио Куартараро
Марко Беццекки
Дукати
Лука Марини
Априлия
ВР46
Сомкиат Чантра
logoчемпионат мира MotoGP
КТМ
Грезини
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Франко Морбиделли
logoМарк Маркес
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logoФранческо Баньяя
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Брэд Биндер
Лоренцо Савадори
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