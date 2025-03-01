MotoGP. Гран-при Таиланда. Марк Маркес выиграл спринт и возглавил чемпионат впервые с 2019-го, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й
Марк Маркес выиграл свой первый спринт в составе «Дукати» на Гран-при Таиланда и стал лидером сезона-2025.
Испанец удержал первое место с поула и возглавил MotoGP впервые с триумфального 2019 года. Напарник Марка Франческо Баньяя опередил Алекса Маркеса на старте, однако пилот «Грезини» быстро вернул себе вторую строчку.
Новичок чемпионата Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») финишировал четвертым.
Гран-при Таиланда
Бурирам
1 марта 2025 года
Спринт
1. Марк Маркес («Дукати») – 13 кругов
2. Алекс Маркес («Грезини») +1,185
3. Франческо Баньяя («Дукати») +3,423
4. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +4,392
5. Франко Морбиделли («ВР46») +5,790
6. Педро Акоста («КТМ») +11,700
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +13,437
8. Брэд Биндер («КТМ») +14,228
9. Хоан Мир («Хонда») +15,453
10. Жоан Зарко («ЛЧР») +16,209
11. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +16,817
12. Марко Беццекки («Априлия») +17,152
13. Фермин Альдегер («Грезини») +17,741
14. Маверик Виньялес («Тек 3») +18,984
15. Лука Марини («Хонда») +19,149
16. Мигел Оливейра («Прамак») +19,569
17. Алекс Ринс («Ямаха») +20,140
18. Энеа Бастианини («Тек 3») +23,948
19. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +24,594
20. Лоренцо Савадори («Априлия») +31,443
Сошли:
Джек Миллер («Прамак»)
Фабио ди Джанантонио («ВР46»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 12 очков
2. Алекс Маркес – 9
3. Франческо Баньяя – 7
4. Аи Огура – 6
5. Франко Морбиделли – 5
MotoGP. Гран-при Таиланда. Марк Маркес выиграл первую квалификацию сезона, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й
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