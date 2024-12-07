  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен о болиде «Ред Булл» 2024 года: «Засуньте в музей и больше к нему не прикасайтесь»
2

Макс Ферстаппен о болиде «Ред Булл» 2024 года: «Засуньте в музей и больше к нему не прикасайтесь»

Ферстаппен хотел бы навсегда забыть о болиде «Ред Булл» 2024 года.

Пилот «Ред Булл» поделился мнением о машине этого сезона RB20 – на нем нидерландец пока что одержал 9 побед и взял четвертый титул в карьере.

В то же время в 2024-м Ферстаппен столкнулся со значительными трудностями: после Гран-при Испании гонщик не мог победить на протяжении 10 этапов подряд.

«Засуньте этот болид в музей и больше к нему не прикасайтесь», – сказал Макс.

Также он поделился мнением о квалификации к Гран-при Абу-Даби. Изначально Ферстаппен был пятым, однако после штрафа Нико Хюлькенберга поднялся на четвертое место.

«Пятое [теперь уже четвертое] место – это неидеальный результат. Это была еще одна сложная квалификация, в которой было очень тяжело управлять болидом. Мы имеем дело с подобным на протяжении всего сезона. Но иногда в квалификации у нас все складывается отлично, как в Катаре (там Макс взял поул, однако лишился его из-за штрафа в одну позицию; его наказали за слишком медленный темп на прогревочном круге – Спортс’’).

Здесь все усложняет ситуация с кочками и поребриками в каждом повороте. Баланс не такой, как я хочу. Когда ты едешь на пределе, атакуешь на грани, то болид может просто не справиться с такой нагрузкой. Это, собственно, и произошло – потому мне было весьма тяжело».

Гран-при Абу-Даби-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Леклер – 14-й 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГран-при Абу-Даби
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Серхио Перес: «Жаль, что я потерял круг, ведь из-за этого пришлось поставить дополнительный комплект шин»
4 минуты назад
Ландо Норрис: «В квалификации было тяжело – соперники подтянулись, пришлось атаковать гораздо сильнее»
26 минут назад
Хюлькенберг потеряет 3 позиции на старте Гран-при Абу-Даби за обгоны в тоннеле
1156 минут назад
Кристиан Хорнер: «Разочарованы пятым местом, но Ферстаппен сумел спасти ситуацию, поймав машину, которая уже ушла в скольжение»
сегодня, 17:27
Фернандо Алонсо: «Меня представляют как сварливого парня в трансляциях, зациклены на плохих комментариях»
1сегодня, 17:27
Макс Ферстаппен: «Должен был оказаться на первом ряду, но все не так плохо»
сегодня, 17:22
Шарль Леклер о шансах «Феррари» на победу в Кубке конструкторов: «Я верю в чудеса»
2сегодня, 17:11
Гран-при Абу-Даби-2024. Расписание трансляций
5сегодня, 17:00
Фредерик Вассер: «Феррари» нельзя перебарщивать с риском, главное – набрать очки, чтобы получить шанс на титул»
1сегодня, 16:55
Шарль Леклер о вылете во втором сегменте: «Тяжело принять такой результат»
3сегодня, 16:46
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10