Макс Ферстаппен о болиде «Ред Булл» 2024 года: «Засуньте в музей и больше к нему не прикасайтесь»
Пилот «Ред Булл» поделился мнением о машине этого сезона RB20 – на нем нидерландец пока что одержал 9 побед и взял четвертый титул в карьере.
В то же время в 2024-м Ферстаппен столкнулся со значительными трудностями: после Гран-при Испании гонщик не мог победить на протяжении 10 этапов подряд.
«Засуньте этот болид в музей и больше к нему не прикасайтесь», – сказал Макс.
Также он поделился мнением о квалификации к Гран-при Абу-Даби. Изначально Ферстаппен был пятым, однако после штрафа Нико Хюлькенберга поднялся на четвертое место.
«Пятое [теперь уже четвертое] место – это неидеальный результат. Это была еще одна сложная квалификация, в которой было очень тяжело управлять болидом. Мы имеем дело с подобным на протяжении всего сезона. Но иногда в квалификации у нас все складывается отлично, как в Катаре (там Макс взял поул, однако лишился его из-за штрафа в одну позицию; его наказали за слишком медленный темп на прогревочном круге – Спортс’’).
Здесь все усложняет ситуация с кочками и поребриками в каждом повороте. Баланс не такой, как я хочу. Когда ты едешь на пределе, атакуешь на грани, то болид может просто не справиться с такой нагрузкой. Это, собственно, и произошло – потому мне было весьма тяжело».
Гран-при Абу-Даби-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Леклер – 14-й
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