Формула-2. Катар. Арон выиграл 2-ю гонку, Аджар – 2-й, Бортолето – 3-й, Бермэн – 12-й, Антонелли сошел, лидеров сезона разделяет 0,5 очка

Пилот «Хайтека» Пауль Арон одержал победу во второй гонке «Формулы-2» в Катаре.

Первым финишную черту пересек лидер сезона Габриэл Бортолето из «Инвикты», однако бразилец опустился на третью строчку из-за пятисекундного штрафа. На второе место поднялся его ключевой соперник – гонщик «Кампоса » Изак Аджар.

Будущий пилот «Формулы-1» Оливер Бермэн стал 12-м, его напарник по «Преме» Андреа Кими Антонелли во второй раз за уик-энд сошел – машина итальянца сломалась в результате столкновения на пит-лейн.

Бортолето сохранил первую позицию в личном зачете перед заключительным этапом сезона в Абу-Даби, однако Аджар проигрывает ему всего 0,5 очка. На счету Габриэла 188,5 балла, Аджар заработал 188, Арон – 163, пилот «Родена» Зейн Мэлоуни – 140, представитель «ДАМС » Джек Кроуфорд – 124. Антонелли – шестой со 113 очками, Бермэн – 14-й (60).

Формула-2. Катар. Бермэн выиграл 1-ю гонку, Аджар упустил шанс возглавить чемпионат, финишировав 4-м, Бортолето – 6-й, Антонелли сошел

Гран-при Катара-2024. Расписание трансляций