Дакар-2024. Корнехо выиграл 4-й этап и стал лидером ралли в зачете мотоциклов

Теги результаты ралли-рейды ралли Дакар КТМ Хонда Дакар Адриен ван Беверен Кевин Бенавидес Рикки Брейбек Авто

В Саудовской Аравии проходит четвертый этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Аль-Саламия – Эль-Хуфуф).

Представитель «Хонды» «Начо» Корнехо выиграл спецучасток и опередил Росса Бранча на «Хиро» в общем зачете в классе мотоциклов.

Ралли Дакар
9 января 2024 года
Этап 4
 
Мотоциклы
 
1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») – 2:51.11
2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +2.59
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +3.18
4. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +4.26
5. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +5.25
 
Положение после этапа 4
 
1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») – 17:27.13
2. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +1.15
3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +4.56
4. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +20.39
5. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +22.30
 

Соревнования в других классах продолжаются.

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Расписание этапов «Дакара-2024» 

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