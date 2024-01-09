Дакар-2024. Корнехо выиграл 4-й этап и стал лидером ралли в зачете мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит четвертый этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Аль-Саламия – Эль-Хуфуф).

Представитель «Хонды» «Начо» Корнехо выиграл спецучасток и опередил Росса Бранча на «Хиро» в общем зачете в классе мотоциклов.

Ралли Дакар

9 января 2024 года

Этап 4

Мотоциклы

1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») – 2:51.11

2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +2.59

3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +3.18

4. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +4.26

5. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +5.25

Положение после этапа 4

1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») – 17:27.13

2. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +1.15

3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +4.56

4. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +20.39

5. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +22.30

Соревнования в других классах продолжаются.

Дакар-2024. Аль-Раджи отнял лидерство у Сайнса-старшего, Мораеш выиграл 3-й этап, Лопрайс возглавил гонку в зачете грузовиков

Расписание этапов «Дакара-2024»