Партнером «Формулы-1» стал стриминговый сервис Paramount+

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«Формула-1» объявила о подписании партнерского соглашения со стриминговым сервисом Paramount+.

В прошлом стороны уже заключали соглашение о временном партнерстве, а теперь решили расширить его до постоянного. Таким образом в «Формуле-1» продолжают работу по расширению на американском рынке.

При этом права на показ «Формулы-1» в США принадлежат ESPN – компании, в свою очередь принадлежащей Disney. Текущее соглашение действует до конца 2025 года.

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1 комментарий

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ральф шумахер
Я бы посмотрел сериал от них, про Ф1..Судя по Йеллостоунам, Кроличьей норе и Мэру Кингстауна - персонажей, типа Льюиса, даже на порог не пустят, снимут про сурового парня, типа Кимми.
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