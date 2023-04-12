Партнером «Формулы-1» стал стриминговый сервис Paramount+

« » объявила о подписании партнерского соглашения со стриминговым сервисом Paramount+.

В прошлом стороны уже заключали соглашение о временном партнерстве, а теперь решили расширить его до постоянного. Таким образом в «Формуле-1» продолжают работу по расширению на американском рынке.

При этом права на показ «Формулы-1» в США принадлежат ESPN – компании, в свою очередь принадлежащей Disney. Текущее соглашение действует до конца 2025 года.

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