Оскар Пиастри: «Было бы неплохо выйти из первого сегмента квалификации»

Пилот « » рассказал о целях на .

По словам Пиастри, учитывая не слишком высокую скорость болида «Макларена» на старте сезона, он постарается выйти из первого сегмента квалификации, а в гонке добраться до финиша.

«Было бы неплохо выйти из первого сегмента квалификации. Ведь мы видели, насколько плотной была борьба (на первом этапе сезона) за выход из первого сегмента. Так что да, это первостепенная задача. В гонке было бы неплохо добраться до финиша, для начала», – рассказал Пиастри.

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