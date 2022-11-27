Пьер Гасли об уходе из «Ред Булл»: «Не стал бы ничего менять в своей карьере, даже если бы мог»

Пилот «Альпин» рассказал, что опыт работы в и здорово помог ему с развитием и он не променял бы его на что-то другое.

Гасли покинул систему «Ред Булл» по окончании сезона-2022 и решил перейти в :

«Время, проведенное в системе «Ред Булл», было для меня очень полезным – помогло понять, что именно мне требуется как гонщику. И теперь я, как гонщик, гораздо лучше и четче понимаю, что хочу получить.

Я пришел туда, не имея четкого направления для развития – не понимая, какого типа гонщиком являюсь, и что именно мне требуется. Теперь я это знаю. Я знаю, какой у меня стиль пилотажа, знаю как мне действовать, чтобы выступать на высоком уровне. Так что да, за последние пять лет я многому научился, хотя понятно, что самые приятные воспоминания в любом случае будут связаны с твоими лучшими результатами».

Гасли также отметил, что у него не осталось никаких обид в связи с тем, что после первой неудачи впоследствии ему так и не представился шанс реабилитироваться и вновь попробовать свои силы в главной команде «Ред Булл»:

«Нет, совсем нет. Это моя история, моя карьера, и «Ред Булл» с ней связан. Я правда считаю, что все что случилось – должно было случиться. Я многому научился. И сейчас стал намного сильнее как гонщик. Я стал тем человеком, которым являюсь сейчас, именно благодаря полученному опыту. Я заметно вырос – это касается как работы на трассе, так и за ее пределами. Так что я не стал бы ничего менять, даже если бы мог.

Я лишь знаю, что мне 26 и с каждым годом я становлюсь все лучше – как хорошее красное вино. Я не знаю, когда все это закончится, но пока я продолжаю прибавлять, становиться лучше. И я знаю, что лучшие дни еще впереди. Так что я благодарен за все, что случилось раньше».

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