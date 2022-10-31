Макс Ферстаппен: «Второй отрезок вышел очень длинным, но у нас все получилось»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Мексики, на котором ему удалось одержать победу.
«Конечно, хороший старт здорово помог мне по ходу остальной гонки. Также мы оказались на другой стратегии по сравнению с соперниками вокруг нас, но опять же, потрясающий результат.
У нашей машины был очень хороший темп. Хотя нужно было внимательно следить за шинами, ведь второй отрезок получился очень длинным, но у нас получилось и все сработало.
Здесь невероятная атмосфера, нам очень нравится сюда приезжать. Пока сезон складывается невероятным образом, нам все нравится, и мы постараемся одержать еще пару побед», – рассказал Ферстаппен.
Новый рекорд Ферстаппена в «Ф-1» – 14 побед за сезон!
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