Гельмут Марко: «Надеюсь, в гонке «Феррари» будет смотреться сильнее и надавит на «Мерседес»

Советник подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Борьба была очень плотной. Хотя вообще мы ожидали чуть большего от «Феррари». Мы не знали, блефовали ли в «Мерседесе» в третьей практике или нет, но они, судя по всему, работали с меньшим количеством топлива в баках. Круг Макса вышел оптимальным за исключением одного поворота во втором секторе. Так что мы довольны.

Мы ждем конкуренции от , конечно – ведь они чуть не попали на первый ряд сразу двумя машинами. Надеюсь, в гонке «Феррари» будет смотреться сильнее, тогда они смогут надавить на «Мерседес». тоже стартует довольно близко. Так что борьба будет плотной, хотя у нас должно быть преимущество за счет более высокой скорости на прямых.

Серхио прибавил, он весь уик-энд был близок к Максу по скорости. Это показывает, что Серхио умеет справляться с давлением, результаты последних гонок не были случайностью. Серхио прибавляет и завтра может победить Леклера. Такова цель», – рассказал Марко.

Ферстаппен на поуле в Мексике, «Мерседесы» рядом, «Феррари» отстала

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