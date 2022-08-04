Экс-пилот «Ф-1» ван дер Гарде об итогах первой половины сезона: «Трем ведущим командам поставил бы 9, 8 и 7 баллов соответственно»

Бывший пилот «Формулы-1», а ныне эксперт на телевидении в Нидерландах Гидо ван дер Гарде подвел итоги первой половины сезона, оценив выступления трех лучших команд чемпионата на данный момент – «Ред Булл», «Феррари» и .

«Я бы поставил им 9, 8 и 7 соответственно. Почему? Ох. Ну, «Ред Булл» получает 9 баллов – в основном благодаря тому, как здорово функционирует их команда в целом.

У «Феррари» очень хорошая машина, но с точки зрения разницы эффективности стратегий между командами пропасть. Вот почему «Феррари» получает 8 баллов.

«Мерседес» смотрится неплохо, им также удается здорово работать с шинами. Но они просто построили плохую машину, поэтому 7 баллов.

Конечно, при этом уже неоднократно говорилось о том, что «Мерседес» давно работает над машиной следующего года, концепция которой может быть совершенно другой. И в «Мерседесе» знают, как строить быстрые машины.

Они остаются очень опасной командой. У них есть знания, технологии, и они уже доказывали, что умеют строить быстрые болиды. И в последних гонках они сделали большой шаг вперед.

Тем не менее, в этом году у них нет шансов (на титул). Может быть, им повезет выиграть гонку в этом году, но с хорошей машиной в сезоне-2023 они точно вернутся в число претендентов», – рассказал ван дер Гарде.

Эта брюнетка – автор победных стратегий Ферстаппена. Она рулит планами на пит-стопы «Ред Булл» и вынуждает «Феррари» ошибаться

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