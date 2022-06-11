Стартовала гонка «24 часа Ле-Мана»

Во Франции стартовал легендарный марафон «24 часа Ле-Мана».
С первых позиций гонку начали два экипажа «Тойоты» (первый – Себастьян Буэми, Брендон Хартли и Рио Ниракава, второй – Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопес), вслед за которым расположилась машина «Альпин» (Андре Негран, Николя Ляпьер, Матье Ваксивьер).
Лучшая стартовая позиция в классе LMP2 – у Робина Фряйнса, Шона Гелаэля и Рене Раста (WRT), в категории GTE Pro – у Томми Милнера, Ника Тэнди и Александра Симса («Корветт»).
Экипаж «Тойоты» в составе Хартли, Буэми и Хиракавы выиграл поул в квалификации к гонке «24 часа Ле-Мана»
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