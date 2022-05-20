Формула-2. Испания. Квалификация. Дуэн взял поул, Випс – 2-й, Вести – 3-й

Гонщик «Виртуози» Джек Дуэн завоевал поул-позицию по итогам квалификации «Формулы-2» в Барселоне.
Второе время на счету пилота «Хайтека» Юри Випса, который сегодня провел первую практику в «Формуле-1» за «Ред Булл», третьим стал Фредерик Вести из «АРТ».
Лидер чемпионата Тео Пуршер («АРТ») завершил сессию седьмым, отстающий от него на два балла Фелипе Другович («МП Моторспорт») – десятым.
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Гран-при Испании-2022. Расписание трансляций
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