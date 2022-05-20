Формула-2. Испания. Квалификация. Дуэн взял поул, Випс – 2-й, Вести – 3-й

Гонщик «Виртуози» завоевал поул-позицию по итогам квалификации «Формулы-2» в Барселоне.

Второе время на счету пилота «Хайтека» , который сегодня провел первую практику в «Формуле-1» за «Ред Булл», третьим стал из «АРТ».

Лидер чемпионата («АРТ») завершил сессию седьмым, отстающий от него на два балла («МП Моторспорт») – десятым.

Изображение кликабельно.

Гран-при Испании-2022. Расписание трансляций

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram