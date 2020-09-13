Чемпион автогонок BTCC Колин Теркингтон протестировал на треке шины Goodyear Eagle F1 SuperSport

В преддверии открытия британского чемпионата среди легковых автомобилей (BTCC) в Донингтоне четырехкратный чемпион Колин Теркингтон попрактиковался на трассе «Донингтон Парк» в Лестершире и поделился ценными наблюдениями с новым поставщиком шин для BTCC, компанией Goodyear, передав впечатления от новых ультраскоростных шин Goodyear Eagle F1 SuperSport.

Колин получил возможность сравнить дорожные и гоночные шины: он пересел с привычного ему по BTCC болида BMW 330i MSport, оснащенного гоночными сликами Goodyear, на тестовую BMW M2 Competition, с установленной на ней новинкой 2019 года от Goodyear – Eagle F1 SuperSport.

Сравнение получилось интересным. Мощность гоночного болида составляет свыше 350 л.с. при массе в 1280 кг. Дорожный вариант имеет на 50 л.с. больше, однако и его вес при этом на 350 кг выше – эквивалент наличия трех пассажиров на борту.

У британского гонщика осталось хорошее впечатление от шин Goodyear Eagle F1 SuperSport, установленных на M2: «Я приятно удивлен линейной и четкой управляемостью, нос машины всегда направлен строго в сторону апекса. Это то, что мне необходимо на гоночном треке.

Донингтон – довольно сложное испытание для шин, особенно в таких поворотах, как «Старая Шпилька» и «Маклинс», – мне одновременно приходится сильно тормозить и поворачивать. Тем не менее, моментальный отклик и стабильность дают мне уверенность, чтобы еще быстрее справляться с подобными сложностями.

Прочная боковина шины обеспечивает те ощущения и ту обратную связь, которые так необходимы на этих быстрых поворотах».

Колин выиграл 51 гонку BTCC с момента своего дебюта в 2002 году, в 37 из них он участвовал на автомобиле BMW. В этом году он проведет свой первый сезон на шинах Goodyear.

Компания стала партнером BTCC для поддержки своего продукта Eagle F1 SuperSport, а также с целью отметить свое успешное возвращение в европейский и мировой автоспорт. Ранее в этом сезоне Goodyear приняла участие в чемпионате мира по автогонкам на выносливость FIA.

Фото: пресс-служба Goodyear